Польща запровадила нові виплати для українців: хто і як може отримати

У різних воєводствах Польщі приймають заявки від українців на фінансову допомогу. Але скористатись нею можуть не всі

У Польщі триває прийом заявок на участь у двох програмах підтримки українців зі статусом PESEL UKR, які мешкають у центрах колективного розміщення.

Програми для українських біженців називаються «Wspólnie do niezależności» та реалізуються на території низки воєводств країни.

Програма Польського Червоного Хреста (PCK)

Ця програма включає дев’ять воєводств: Нижньосилезьке, Куявсько-Поморське, Люблінське, Лодське, Мазовецьке, Опольське, Підкарпатське, Поморське та Свентокшиське.

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У її рамках громадяни України, які перебувають у центрах колективного проживання, можуть отримати фінансову допомогу для покриття витрат на переїзд, оренду житла, придбання меблів або обладнання, а також допомогу у розв’язанні формальних питань, пов’язаних з орендою.

Програма також передбачає виплати на період до шести місяців. Для участі у програмі Польського Червоного Хреста можна заповнити заявку онлайн або завантажити анкету для подання поштою.

Програма Фундація Польський центр міжнародної допомоги (PCPM)

Ця програма діє у семи воєводствах: Сілезькому, Малопольському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Великопольському, Західно-Поморському та Любуському.

Як і в першій програмі, українці отримають допомогу для покриття видатків на оренду житла, переїзд та інші пов’язані з цим витрати.

Також передбачена підтримка в інтеграції, включаючи курси польської мови, професійні курси, допомога з влаштування дітей до шкіл та дитсадків, а також доступ до медичних послуг. Для PCPM також доступна реєстрація онлайн.

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Умови фінансування

Залежно кількості членів сім’ї максимальний розмір виплат на покриття оренди житла становить:

Кімната для 1 особи — до 1 000 злотих.

Квартира/будинок для 1-2 осіб — до 2 200 злотих.

Квартира/будинок для 3-4 осіб — до 2 800 злотих.

Квартира/будинок для 5 осіб та більше – до 3 500 злотих.

Фінансування розподіляється на шість місяців, з покриттям 100% вартості у першому місяці та зменшенням суми до 30% у шостому місяці.

Українці, які бажають взяти участь, можуть знайти подробиці та подати заявки на офіційні сайти відповідних організацій.

Нагадаємо, українці, що знайшли прихисток у Польщі, стали надсилати менше грошей на батьківщину порівняно з минулим роком.

У першому кварталі 2024-го перекази з Польщі від іммігрантів, які працюють, становили 5,9 млрд злотих. Це на 1,7 млрд злотих менше порівняно з 2023 роком. В Україну надіслано 57,7% всіх переказів.

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За матеріалами yavp.pl