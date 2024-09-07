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З якими країнами Європи найбільше торгує Україна — огляд

07.09.2024 12:00
Дарія Шуть
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Україна за сім місяців 2024 року експортувала товарів приблизно на $22,6 млрд, а імпортувала — на $39 млрд. Найчастіше наша держава продавала та купувала товари у Китаю та європейських країн

З якими країнами Європи найбільше торгує Україна — огляд

Фото: freepik.com

За даними Державної митної служби станом на 4 вересня, серед країн Європи найбільшим торговим партнером України залишається Польща. У січні-липні цього року туди було експортовано товарів на $2,4 млрд, а імпортовано звідти — на майже $4 млрд.

Друге місце в Європі за рівнем експорту посіла Іспанія, за вказаний період Україна продала туди товарів на $1,8 млрд.

Третю сходинку зайняла Німеччина — експорт туди становив $1,2 млрд. Далі йдуть Італія, Нідерланди та Румунія, в кожну з яких було експортовано товарів на трохи більше ніж $1 млрд.

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Угорщина за сім місяців купила українських товарів на $287,7 млн, Британія – на $261,7 млн, Франція – на $310,8 млн. Мінімальний експорт був і до Білорусі – на $500 млн.

Що стосується імпорту, то після Польщі найбільшим партнером стала Німеччина. Звідти Україна купила товарів на $3 млрд.

Імпорт з Італії склав $1,5 млрд, з Болгарії, Чехії та Греції – по $1,2 млрд, а зі Словаччини – $1,1 млрд. У Білорусі було куплено товарів на $6,8 млн.

До десятки найбільших партнерів також увійшли: Румунія – імпорт на $980 млн, Франція – $932,3 млн, Угорщина – $896,4 млн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, в Україні з’явиться представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO). Міністерство економіки України завершило переговори й зареєструвало представництво JETRO.

Це дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділового співробітництва між компаніями України та Японії.  Японія планує надати $188 млн на підтримку проєктів економічного відновлення України. Серед пріоритетів України — енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

Також ми писали, що шведська організація Business Sweden відкрила своє представництво в Україні. Business Sweden допомагає шведським компаніям збільшувати їхні глобальні продажі, а міжнародним компаніям — інвестувати та розширюватись у Швеції.

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За матеріалами Слово і Діло

Рубрики: ГрошіЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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