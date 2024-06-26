Шведська організація Business Sweden відкрила своє представництво в Україні

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Business Sweden допомагає шведським компаніям збільшувати їхні глобальні продажі, а міжнародним компаніям — інвестувати та розширюватись у Швеції.

«Швеція зацікавлена в збільшенні інвестицій в Україну. Говорили про це з Міністром з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом і представниками шведського бізнесу, — написав Шмигаль. — Зокрема, сьогодні в Києві своє представництво відкриває Business Sweden — організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках».

Він також додав, що запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз.

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«Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість», — написав Шмигаль.

Крім того, премʼєр-міністр подякував Швеції за все, що вони роблять для України.

«За підтримку нашої економіки, за створення й збереження робочих місць. Відкриття торгового представництва в Києві буде чудовою можливістю для всіх шведських компаній побачити, які перспективи для них відкриваються в Україні», — написав він.

Раніше ми розповіли, у які технології бізнес інвестує найчастіше. Незважаючи на світову рецесію, підприємства все більше інвестують у новітні розробки. Експерти GlobalLogic Україна зібрали дані про головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні компанії, а також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

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