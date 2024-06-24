В Україні розбудовують понад 30 проєктів вітрової генерації

В Україні загалом реалізуються понад 30 проєктів з запуску нової вітрової генерації, які перебувають на різних етапах готовності

Про це повідомив в.о. директора ДП «Гарантований покупець» Артем Некрасов, передає Укрінформ.

«В Україні зараз на різних стадіях готовності будується понад 30 проєктів по запуску нової вітрової генерації. Це українські кампанії, це турецькі кампанії та німецькі інвестори. Орієнтовні строки їхнього запуску, наскільки мені відомо, це — 2025 і 2027 рік», — зазначив він.

За його словами, більшість цих проєктів були запущені ще до початку війни.

«Але, незважаючи на те, що ми зараз у стані війни, з’являються і нові», — сказав Некрасов.

Він зазначив, що за останні два роки бізнес активно зайнявся встановленням сонячних станцій для власних потреб. Українські компанії, зважаючи на ситуацію в енергетиці, почали інвестувати у власні установки з відновлювальних джерел енергії. Наприклад, такі торговельні мережі, як «Сільпо», «Епіцентр» і «Новус», вже встановили сонячні панелі на дахах своїх супермаркетів.

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Відповідаючи на запитання щодо підтримки міжнародних партнерів у забезпеченні інфраструктури для сонячної генерації, Некрасов запевнив, що Україна постійно отримує допомогу.

Нагадаємо, що Кабмін готує пільгові кредити та скасування податку на енергообладнання. Уряд робить акцент на децентралізовану енергосистему. Спільно з Верховною Радою готується законопроект, який передбачає скасування мита та ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також усунення всіх митних процедур.

Також ми писали, що Райффайзен Банк профінансує встановлення сонячних панелей бізнесу. Райффайзен Банк в рамках «зеленого фінансування» підтримає енергонезалежність українського бізнесу кредитами на сонячні панелі та електрокари.

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