Розширення Chrome краде у користувачів криптовалюти

Децентралізована біржа Jupiter порадила користувачам Solana DeFi негайно видалити розширення

Децентралізована торгова платформа Jupiter Exchange опублікувала детальний звіт про те, як розширення для Chrome Bull Checker краде токени у користувачів Solana DeFi. Протягом останнього тижня кілька користувачів повідомили про втрату токенів, що призвело до детального розслідування.

Як повідомляє Jupiter Exchange, розширення для Chrome Bull Checker було націлене на кількох користувачів на субредитах, пов’язаних з Solana DeFi. Крім того, воно також дозволяло користувачам взаємодіяти з децентралізованими застосунками (dApps) як зазвичай, при цьому транзакції виглядали абсолютно нормально під час симуляцій. Однак після завершення транзакцій розширення для Chrome зловмисно переводило токени на інший гаманець без відома користувача.

Jupiter Exchange підтвердила, що немає ніяких вразливостей в самих гаманцях або dApps, тим самим підтвердивши, що проблема пов’язана виключно з розширенням Bull Checker. Хоча розширення було призначене для перегляду мемкоїнів у режимі «тільки для читання», воно мало дозвіл на зміну даних на всіх вебсайтах. В Jupiter Exchange додали:

Identification Of Malicious Extension

Over the last week, we received reports that a small number of users using Solana DeFi got drained.

After extensive investigation, we have identified a malicious Chrome extension called “Bull Checker” that had targeted users on several… pic.twitter.com/pubayfmD9h

— Jupiter 🪐 (@JupiterExchange) August 19, 2024