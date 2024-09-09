Хто може стати першим трильйонером — прогноз Informa Connect

Окрім найбагатшої людини у світі Ілона Маска, який має $237 млрд, названо імена й інших людей, що можуть отримати статус трильйонера

Засновник компаній Tesla та SpaceX, а також власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером вже до 2027 року.

До такого висновку прийшли дослідники Informa Connect Academy, оскільки статки Маска щорічно зростали в середньому на 110%. Також згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, бізнесмен залишається найбагатшою людиною світу, володіючи $237 млрд станом на 9 вересня.

Другим, хто отримає статус трильйонера, може стати індійський бізнесмен Гаутам Адані. Це станеться у 2028 році, якщо річний темп зростання його статків залишиться на рівні 123%.

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Також, за прогнозами Informa Connect Academy, у 2028 році трильйонерами можуть стати виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг, індонезійський енергетичний магнат Праджого Пангесту. При цьому голова холдингу LVMH Бернар Арно та керівник Meta Марк Цукерберг можуть отримати цей статус у 2030 році.

Цей звіт підкреслює зростання статків найбагатших людей світу. Питання про те, хто може стати першим трильйонером у світі, хвилює громадськість відтоді, як світ коронував першого мільярдера у 1916 році. Це був американець Джон Рокфеллер, засновник і на той час найбільший акціонер Standard Oil.

Попри це багато науковців бачать накопичення величезних багатств як соціальну хворобу. В одному зі звітів було підраховано, що на 1% найбагатших людей людства припадає більше викидів вуглекислого газу (основної причини кліматичної кризи, що триває), ніж на 66% найбідніших.

Нагадаємо, кількість мільйонерів в деяких країнах світу зросте приблизно вдвічі протягом наступних 5 років.

За оцінками аналітиків, до 2028 року кількість дорослих зі статками понад один мільйон доларів США зросте у 52 з 56 проаналізованих країн. В Японії та Кореї кількість доларових мільйонерів збільшиться більш ніж на 25%, а на Тайвані — майже на 50%. В Індонезії, Казахстані та Туреччині мільйонерів стане більше на 30-40%.

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За матеріалами The Guadrian