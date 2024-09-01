Кількість криптомільйонерів у світі зросла майже вдвічі за рік — дослідження

Кількість криптомільйонерів у світі зросла на 95% за останній рік, оскільки біткоїн-ETF та інші криптоактиви зростали

Згідно зі звітом New World Wealth і Henley & Partners, зараз у світі налічується 172 300 осіб, які володіють криптовалютними активами на суму понад $1 млн, у порівнянні з 88 200 минулого року. Кількість чистих біткоїн-мільйонерів зросла більш ніж удвічі, до 85 400.

Згідно зі звітом, зараз налічується 325 крипто-центі-мільйонерів (ті, хто володіє криптовалютними активами на суму $100 млн і більше) і 28 крипто-мільярдерів.

Цього року ціна Біткоїна підскочила на 45% до позначки $64 000. Оскільки інші монети зросли в ціні, ринкова капіталізація криптовалют збільшилася до $2,3 трлн, порівняно з $1,2 трлн минулого літа.

За словами Ендрю Амойлза, керівника відділу досліджень New World Wealth, з шести нових криптовалютних мільярдерів, що з’явилися за останній рік, п’ятеро можуть завдячувати своїм статкам саме Біткоїну, «що підкреслює його домінуючу позицію в залученні довгострокових інвесторів, які купують великі активи».

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За версією Forbes, найбагатшим криптомільярдером (третій рік поспіль) є Чанпен Чжао, засновник і колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance, статки якого оцінюються в $33 млрд. У листопаді Чжао визнав себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей у США і погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн. За останній рік його статки зросли більш ніж на $10,5 млрд.

На другому місці — Брайан Армстронг, співзасновник Coinbase, статки якого, за оцінками Forbes, становлять $11 млрд. За ним йдуть Джанкарло Девазіні, фінансовий директор Tether, і Майкл Сейлор, співзасновник MicroStrategy.

Експерти вважають, що у майбутньому криптовалюта не тільки створить більше мільйонерів і мільярдерів, але й змінить місця, де живуть і працюють багатії. За словами Хенлі, багато хто з нових крипто-багатіїв прагне переїхати до юрисдикцій, дружніх до криптовалют і податків.

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