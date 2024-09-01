close-btn
PaySpaceMagazine

Кількість криптомільйонерів у світі зросла майже вдвічі за рік — дослідження

01.09.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Кількість криптомільйонерів у світі зросла на 95% за останній рік, оскільки біткоїн-ETF та інші криптоактиви зростали

Кількість криптомільйонерів у світі зросла майже вдвічі за рік — дослідження

Кількість криптомільйонерів у світі зросла майже вдвічі за рік — дослідження Фото: freepik.com

Згідно зі звітом New World Wealth і Henley & Partners, зараз у світі налічується 172 300 осіб, які володіють криптовалютними активами на суму понад $1 млн, у порівнянні з 88 200 минулого року. Кількість чистих біткоїн-мільйонерів зросла більш ніж удвічі, до 85 400.

Згідно зі звітом, зараз налічується 325 крипто-центі-мільйонерів (ті, хто володіє криптовалютними активами на суму $100 млн і більше) і 28 крипто-мільярдерів.

Цього року ціна Біткоїна підскочила на 45% до позначки $64 000. Оскільки інші монети зросли в ціні, ринкова капіталізація криптовалют збільшилася до $2,3 трлн, порівняно з $1,2 трлн минулого літа.

За словами Ендрю Амойлза, керівника відділу досліджень New World Wealth, з шести нових криптовалютних мільярдерів, що з’явилися за останній рік, п’ятеро можуть завдячувати своїм статкам саме Біткоїну, «що підкреслює його домінуючу позицію в залученні довгострокових інвесторів, які купують великі активи».

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини

За версією Forbes, найбагатшим криптомільярдером (третій рік поспіль) є Чанпен Чжао, засновник і колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance, статки якого оцінюються в $33 млрд. У листопаді Чжао визнав себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей у США і погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн. За останній рік його статки зросли більш ніж на $10,5 млрд.

На другому місці — Брайан Армстронг, співзасновник Coinbase, статки якого, за оцінками Forbes, становлять $11 млрд. За ним йдуть Джанкарло Девазіні, фінансовий директор Tether, і Майкл Сейлор, співзасновник MicroStrategy.

Експерти вважають, що у майбутньому криптовалюта не тільки створить більше мільйонерів і мільярдерів, але й змінить місця, де живуть і працюють багатії. За словами Хенлі, багато хто з нових крипто-багатіїв прагне переїхати до юрисдикцій, дружніх до криптовалют і податків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори

3 криптовалюти, дешевше $2, на які варто звернути увагу

Трамп випустив свою четверту колекцію NFT

За матеріалами: CNBC.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Які схеми використовують криптошахраї у 2024 році — звіт Chainalysis 01.09.2024

Які схеми використовують криптошахраї у 2024 році — звіт Chainalysis
Криптовалюта стала одним з найменш привабливих чоловічих хобі для жінок — опитування 31.08.2024

Криптовалюта стала одним з найменш привабливих чоловічих хобі для жінок — опитування
Криптоплатформа Crypto.com оголосила про партнерство з PayPal 30.08.2024

Криптоплатформа Crypto.com оголосила про партнерство з PayPal
Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Immunefi 30.08.2024

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Immunefi
Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков 30.08.2024

Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков
Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини 29.08.2024

Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини
Вибір редакції
Всі
Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм
ТОП статей 30.08.2024

Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм

 Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
ТОП статей 30.08.2024

Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
Останні новини
Сьогодні  13:00

Які схеми використовують криптошахраї у 2024 році — звіт Chainalysis

 Сьогодні  12:00

Атмосфера Землі витікає у космос: учені знайшли причину

 Сьогодні  11:00

Кількість криптомільйонерів у світі зросла майже вдвічі за рік — дослідження

 Сьогодні  10:00

Скільки заробили великі іноземні бренди в Україні за пів року — YouControl

 31.08.2024  13:00

Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі

 31.08.2024  12:00

Вчені створили перший ядерний реактор під землею: в чому його перевага

 31.08.2024  11:00

Криптовалюта стала одним з найменш привабливих чоловічих хобі для жінок — опитування

 Всі новини
credit link image