Де у світі люди стали багатшими за останній рік — дослідження UBS

Рівень світового багатства у 2023-му зріс після падіння у попередньому році, головним чином завдяки стабілізації ситуації на валютному ринку

У 2023 році глобальний добробут домогосподарств зріс на 4,2%, відновившись після падіння на 3% у 2022-му. Тоді і акції, і облігації впали на всіх основних ринках світу.

У 2022 році зниження рівня світового багатства було пов’язане здебільшого з підвищенням курсу долара США відносно інших валют. Тоді як у 2023-му показник значно не залежав від того, чи він був виражений у доларах, чи в місцевих валютах.

Загалом головним рушієм економічного відновлення стали Європа, Середній Схід і Африка, йдеться у щорічному дослідженні Global Wealth Report від банку UBS.

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Протягом останнього року світовий добробут домогосподарств зріс на:

4,8% – в Європі, на Середньому Сході і в Африці;

4,4% – в Азійсько-тихоокеанському регіоні;

3,5% – у США.

Як зазначили в UBS, у 2023-му інфляція у світі уповільнилась після піку, досягнутого у 2022 році. Через це зростання реального глобального багатства з поправкою на інфляцію досягло майже 8,4%.

У материковому Китаї та Індії середньорічне зростання багатства скоротилося більш ніж вдвічі з 2010 року. Річний приріст добробуту впав більш ніж на дві третини у Бразилії, Об’єднаних Арабських Еміратах та в Австралії.

У перші 10 років цього сторіччя ринок жодної країни з цієї вибірки не зазнав негативного зростання середнього річного багатства. Водночас від початку другого десятиліття і до 2023-го Греція, Японія, Італія та Іспанія мали негативні показники зростання багатства.

Нагадаємо, розподіл країн на багаті та бідні може бути складним. На такі показники, як ВВП, впливає чисельність населення (чим більше людей, тим більший обсяг виробництва). Але поправки лише на чисельність населення недостатньо. Про найбагатші країни світу у 2024 році читайте в нашому матеріалі.

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