У світі стане більше мільйонерів в найближчі роки: в яких країнах

Кількість мільйонерів в деяких країнах світу зросте приблизно вдвічі протягом наступних 5 років

У 2023 році мільйонери становили 1,5% дорослого населення 56 країн світу, які проаналізував банк UBS в рамках свого дослідження Global Wealth Report. України в переліку немає.

Найбільше їх було у США — майже 22 мільйони осіб (або 38% від загальної кількості). Континентальний Китай посів друге місце з трохи більше ніж 6 млн — приблизно вдвічі більше, ніж у Великій Британії, яка зайняла третю сходинку.

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Прогнозується, що у 2024 році частка країн з економікою, що розвивається, у світовому багатстві подолає позначку 30%, а до 2028 року зросте до майже 32%. При цьому відсоток дорослого населення з найнижчим рівнем достатку ще більше знизиться протягом наступних п’яти років.

За оцінками аналітиків, до 2028 року кількість дорослих зі статками понад один мільйон доларів США зросте у 52 з 56 проаналізованих країн. В Японії та Кореї кількість доларових мільйонерів збільшиться більш ніж на 25%, а на Тайвані — майже на 50%. В Індонезії, Казахстані та Туреччині мільйонерів стане більше на 30-40%.

Частково пояснить таке стрімке збільшення кількості доларових мільйонерів органічне зростання багатства. Однак головним чинником стане тайванська індустрія мікрочипів, що пожинатиме плоди буму ШІ. Також значна частина цього зростання буде зумовлена імміграцією заможних іноземців.

Водночас очікується, що двома помітними винятками стануть Великобританія та Нідерланди, де кількість мільйонерів навпаки зменшиться.

Нагадаємо, у 2023 році рівень світового багатства зріс на 4,2%, відновившись після падіння на 3% у 2022-му. Головним рушієм економічного відновлення стали Європа, Середній Схід і Африка.

Як зазначили в UBS, у 2023-му інфляція у світі уповільнилась після піку, досягнутого у 2022 році. Через це зростання реального глобального багатства з поправкою на інфляцію досягло майже 8,4%.

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