Укрпошта випустить різдвяний набір марок

Національний поштовий оператор Укрпошта анонсував поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням

Про це Укрпошта написала у своєму Telegram.

«1991 року, після численних радянських заборон та намагань знищити традицію й пам’ять про неї, на Софіївській площі в Києві пролунало: Нова радість стала, яка не бувала, Над вертепом звізда ясна світлом засіяла, — пишуть в Укрпошті. — Тоді українська колядка розлилася своєю землею для своїх людей, повернувши Різдво. І зараз, у часи найбільшої війни на континенті з тим самим ворогом, що й століття тому, завдяки Силам Оборони Різдво теж прийде в наші домівки».

На нових марках зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.

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«Ця марка описує сучасне переосмислення українського Різдва, дві його реальності: мирну, де колядки й обряди об’єднують родини, і воєнну, де українські захисники оберігають цей мир, часто залишаючись далеко від своїх домівок», — написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Передзамовити можна вже в онлайн-магазині Укрпошти, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Нагадаємо, що CEO Укрпошти отримав нову посаду. Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Смілянський розповів, що незважаючи на нову посаду, йти з Укрпошти він не буде.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить марку, присвячену Олександру Усику. «Usyk. Світ любить сильних» випущена на честь найтитулованішого українського боксера-аматора, абсолютного чемпіона світу у важкій та надважкій вазі, легендарного Олександра Усика.

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