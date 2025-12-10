Укрпошта знизить ціни на деякі свої послуги

Єдиний національний оператор поштового зв’язку України — Укрпошта — знизить вартість доставки товарів у ще 24 країни

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що відтепер «Дрібний пакет PRIME» можна буде відправити в Албанію, Алжир, Андорру, Бахрейн, Боснію і Герцеговину, Ватикан, Вірменію, Гренландію, Західну Сахару, Ірак, Йорданію, Киргизстан, Кувейт, Лівію, Ліхтенштейн, Північну Македонію, Молдову, Монако, Сан-Марино, Таджикистан, Туніс, Туркменістан та Чорногорію.

Економія становитиме від 11% до 24% залежно від ваги відправлення.

Якщо раніше доставка до цих країн рекомендованим дрібним пакетом коштувала $7,26, то тепер PRIME-відправлення коштуватиме лише $5,5.

У пресслужбі також нагадали переваги дрібного пакета PRIME:

повний трекінг до моменту вручення;

адресна доставка без підпису;

безкоштовне повернення;

оплата за фактичну вагу, а не повітря.

Нагадаємо, що нещодавно Укрпошта вже знижувала тарифи на доставку PRIME.

«І це — без жодних компромісів щодо якості: доставка від 7 днів у понад 15 000 відділень по всій території США — від Сан-Франциско до Ніагарського водоспаду, — пояснив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. — З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше».

Раніше ми також писали, що Укрпошта оголосила про запуск нового мобільного застосунку, який уже доступний у App Store та Google Play.

Однією з головних змін стала автоматична прив’язка відправлень до номера телефону. Тепер усі посилки, зареєстровані на контакт користувача, відображатимуться у застосунку без необхідності вводити трек-номери вручну.

