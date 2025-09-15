Укрпошта запустила новий мобільний застосунок

Національний поштовий оператор — Укрпошта — оголосив про запуск нового мобільного застосунку, який уже доступний у App Store та Google Play

Про це повідомила Укрпошта у своєму Telegram.

Поки що сервіс перебуває у бета-версії, однак користувачі вже можуть протестувати ключові оновлення та залишити відгуки розробникам.

Однією з головних змін стала автоматична прив’язка відправлень до номера телефону. Тепер усі посилки, зареєстровані на контакт користувача, відображатимуться у застосунку без необхідності вводити трек-номери вручну.

Оновлений трекінг дозволяє бачити детальну інформацію про відправлення, включно з даними відправника й одержувача, а також штрихкодом для сканування у відділенні.

Застосунок також надсилатиме push-сповіщення про зміну статусу доставки — від моменту відправлення до отримання. Крім того, доступний повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації та сортування.

Серед нових функцій — інтерактивна мапа відділень, де можна прокласти маршрут до потрібного пункту, а також онлайн-оплата. Наразі оплатити посилку можна лише під час створення відправлення, але Укрпошта вже працює над розширенням цього функціоналу.

Компанія наголошує, що нинішній реліз — лише початок масштабного оновлення. У найближчих планах: можливість змінювати отримувача, безкоштовна переадресація для відправлень, які ще не надійшли до відділення, а також оплата доставки отримувачем.

Щоб заохотити користувачів протестувати сервіс, Укрпошта пропонує бонус: кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом «Пріоритетний».

Таким чином, компанія робить черговий крок у напрямку диджиталізації поштових послуг, намагаючись зробити процес доставки зручнішим та сучаснішим для клієнтів.

