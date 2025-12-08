Ціни на бензин різко підвищаться у 2026 — НБУ

Національний банк України (НБУ) повідомив, що з 2026 року ціни на пальне різко підвищаться

Про це йдеться в у свіжому інфляційному звіті НБУ.

У Нацбанку відмічають, що навесні 2025 року темпи подорожчання пального суттєво знизилися. У квітні–травні зростання цін сповільнилося з 9,9% р/р у березні до 1,2% р/р у травні. У НБУ пояснюють це здешевленням нафти на світових ринках, надлишком дизпалива та автогазу на внутрішньому ринку, а також конкуренцією між мережами АЗС у бензиновому сегменті.

Втім тенденція не закріпилася. Уже в червні темпи зростання цін на пальне підвищилися до 3,1% р/р. Регулятор пов’язує це з подорожчанням бензинів та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту, а також девальвації гривні відносно євро, що збільшує витрати імпортерів і пришвидшує перенесення курсових коливань у роздрібні ціни.

Окремо НБУ прокоментував вимогу щодо обов’язкового додавання біоетанолу до бензину. Норма діє з 1 травня 2025 року, однак, за оцінкою регулятора, помітного впливу на його вартість вона не мала. З урахуванням відтермінування цієї вимоги до 1 січня 2026 року її ефект не відображатиметься в цінах пального щонайменше до кінця 2025 року.

Цікаве по темі: НБУ отримав нового заступника голови

До завершення 2025 року в Нацбанку очікують відносно низькі й стабільні темпи подорожчання пального завдяки зменшенню волатильності нафтових котирувань. Це, через вторинні ефекти, має сприяти й подальшому уповільненню загальної інфляції. Водночас із 2026 року зростання цін на пальне, за прогнозом НБУ, пришвидшиться насамперед через заплановане підвищення акцизного навантаження.

Згідно з чинним законодавством, з 1 січня 2026 року ставки акцизу переглянуть не лише для бензину, а й для інших видів пального. Для бензину вони мають зрости з €271,70 до €300,80 за 1 000 л, для дизпалива — з €215,70 до €253,80 за 1 000 л, для автогазу — з €173,00 до €198,00 за 1 000 л.

На ринку очікують, що підвищення акцизів і пов’язане з ним здорожчання оптових цін може доволі швидко відобразитися на стелах АЗС. Оцінки потенційних змін коливаються в межах +1,5–2,5 грн/л для бензину, +2–3 грн/л для дизпалива та +1–1,8 грн/л для автогазу.

Вищі ціни на пальне також можуть посилити тиск на логістику та частину споживчих товарів, де витрати на транспортування є суттєвими. У НБУ наголошують, що подальша траєкторія цін на пальне залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та курсової динаміки, однак саме податковий чинник у 2026 році має стати ключовим драйвером прискорення.

