Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду

У цій статті розглянемо, як розпізнавати ці моделі на графіках, як правильно їх інтерпретувати та застосовувати для прийняття рішень у криптовалютній торгівлі

Для трейдерів, які працюють на фінансових ринках, особливо в криптовалютному секторі, розпізнавання ключових моментів зміни тренду є критично важливим для ухвалення обґрунтованих рішень. Одними з популярних індикаторів завершення тренду та його можливого розвороту є графічні моделі “подвійна вершина” та “подвійне дно”.

Коли акція, яка рухається вгору або вниз, двічі досягає одного і того ж рівня ціни й не може його пробити, це може бути ознакою того, що тренд втратив імпульс і вразливий до розвороту в бік зміни напрямку.

У технічному аналізі цей тип подій формує класичну фігуру на графіку: подвійну вершину (коли ціна, здається, досягає верхньої межі) або подвійне дно (коли вона тестує нижню межу). У будь-якому випадку, подвійні вершини та дно є моделями розвороту, які сигналізують про те, що ціни можуть почати рухатися в протилежному напрямку.

Як розпізнати подвійну вершину

Подвійна вершина — це ведмежий розворотний патерн, який демонструє дві майже ідентичні цінові вершини, за якими слідує розворот у напрямку вниз. Подвійна вершина вважається зоною опору і сигналом того, що ціновий тренд ось-ось зміниться на протилежний.

Найнижча точка між двома вершинами називається лінією шиї й іноді може слугувати підтримкою, коли ціна розвертається від другої вершини. Якщо ціна пробивається нижче лінії шиї, це може сигналізувати про подальше зниження (див. малюнок 1).

Як розпізнати подвійне дно

Подвійне дно — це модель бичачого розвороту, яка демонструє два майже ідентичних цінових дна, за якими слідує висхідний рух. Подвійне дно вважається зоною підтримки та сигналом того, що ціновий тренд ось-ось розвернеться.

Найвища точка між двома вершинами називається лінією шиї й іноді може служити опором, коли ціна зростає від другого дна. Якщо ціна пробивається вище лінії шиї, це може сигналізувати про подальше зростання (див. малюнок 2).

Психологія моделей «подвійна вершина» і «подвійне дно»

Хоча існує безліч фундаментальних і технічних факторів, які можуть впливати на купівлю і продаж в загальному масштабі, ось що в цілому відбувається, коли ви бачите ці моделі:

Подвійна вершина та дно — це як перетягування каната між покупцями та продавцями.

Рівень цін, який згодом формує лінію шиї, підтримується новими покупцями або продавцями, які штовхають ціну до другої вершини або дна.

Зрештою, одна сторона (покупці або продавці) відступає, дозволяючи іншій стороні перехопити ініціативу і змінити напрямок руху акцій.

Подвійна вершина та дно — це графічне зображення підтримки та опору цін на акції, криптовалюти, сировинні товари та інші цінні папери.

Як використовувати подвійну вершину і подвійне дно в аналізі

Незалежно від того, чи є ви активним трейдером, довгостроковим інвестором або кимось середнім між ними, подвійна вершина і подвійне дно знайдуть своє місце у вашій торгівельній стратегії:

Виявити та підтвердити розворот тренду. Ви можете використовувати подвійне дно або вершину, щоб визначити, коли ціни перестають рухатися в певному напрямку і починають рухатися в інший бік (розворот). Лінія шиї може допомогти підтвердити, що розворот відбувся.

Ви можете використовувати подвійне дно або вершину, щоб визначити, коли ціни перестають рухатися в певному напрямку і починають рухатися в інший бік (розворот). Лінія шиї може допомогти підтвердити, що розворот відбувся. Виберіть точки входу і виходу. Технічні трейдери часто використовують рух через лінію шиї для входу в нову угоду або виходу з наявної позиції, залежно від напрямку, який вона вказує.

Технічні трейдери часто використовують рух через лінію шиї для входу в нову угоду або виходу з наявної позиції, залежно від напрямку, який вона вказує. Визначте рівні стоп-лоссів. Ви можете використовувати лінію шиї для встановлення ордера стоп-лосс- якщо «лонг», то він буде трохи нижче лінії шиї; якщо «шорт», то трохи вище лінії шиї.

Ви можете використовувати лінію шиї для встановлення ордера стоп-лосс- якщо «лонг», то він буде трохи нижче лінії шиї; якщо «шорт», то трохи вище лінії шиї. Оцініть потенційну цільову ціну. Якщо ви свінг-трейдер, вам потрібно виміряти висоту формації від верхньої або нижньої лінії до лінії шиї, щоб оцінити потенційну цінову мету (так званий «виміряний рух») після прориву від лінії шиї.

Якщо ви свінг-трейдер, вам потрібно виміряти висоту формації від верхньої або нижньої лінії до лінії шиї, щоб оцінити потенційну цінову мету (так званий «виміряний рух») після прориву від лінії шиї. Поєднуйте з іншими індикаторами. Щоб виміряти силу розвороту, ви можете об’єднати модель з індикатором імпульсу (наприклад, грошовим потоком Чайкіна) або іншими інструментами для вимірювання обсягу та імпульсу. Щоб оцінити потенційну відстань розвороту, можна подивитися на ковзні середні чи історичні рівні підтримки та опору. Про те, як використовувати ковзні середні в криптотрейдингу, ми писали раніше.

Слідкуйте за помилковими проривами

Як і будь-яка інша класична модель графіка, подвійна вершина та дно можуть подавати хибні сигнали. Вони з легкістю можуть розвернутися, як і очікувалося, але потім знову продовжити рух в початковому напрямку.

Як трейдер або інвестор, ви завжди повинні передбачати помилкові прориви й мати план Б, як правило, у вигляді ордера стоп-лосс. Перевірте загальний фундаментальний стан ринку — новини компаній, прибутки або інші потенційні зміни — незалежно від технічних очікувань, щоб краще управляти ризиками.

Таким чином, ви будете в кращому становищі, щоб скористатися моделлю, коли розворот відбудеться, і мінімізувати свої втрати, якщо цього не станеться.

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Допоміжні джерела: britannica.com, Capital.com, realtrading.com