Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю — засновник маркетплейсу

Попри повномасштабну війну, активність покупців залишається високою і відповідає рівню 2021 року. Продажі у провідних категоріях зросли втричі, а українці все частіше обирають дорожчі товари

Про перші підсумки Чорної пʼятниці розповів засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін у своєму Facebook.

«Деякі цифри по Чорній п’ятниці. Звісно, підбивати підсумки ще зарано, але як лідер ринку, що пропонує своїм клієнтам понад 21 мільйон найменувань товарів, ми вже можемо дати попередню статистику», — написав Чечоткін.

Середній чек на Чорну п’ятницю продовжує зростати. Цього року тенденція стала ще помітнішою: середній чек підвищився на 40%, у порівнянні з 23% у 2023 році.

Серед найпопулярніших товарів — побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки.

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«У порівнянні з тижнем раніше попит на українських виробників збільшився на 15%. Серед лідерів продажу — шоколадні цукерки та новорічна колекція чаю, — пише Чечоткін. — Я також подивився статистику по містах. Якщо у центрі та на заході країни лідерами продажу є засоби гігієни, то в Херсоні та Сумах товар номер 1 — подарункові набори шоколадних цукерок, а у Харкові — ігристе».

Він додав, що попри «щоденне жахіття» українці все ще відчувають дух свят.

«Дивлюся на ці продажі й думаю про людей, які попри страшні обстріли та щоденне жахіття, в яке їх занурює наш сусід, купують подарунки для тих, кого люблять, готуються святкувати Різдво та Новий рік. Незламні. Втомлені, але незламні українці», — додав Чечоткін.

Нагадаємо, що Rozetka відкрила 500-й магазин в Україні. Протягом 2024 року компанія Rozetka активно розвивала свою мережу, відкривши 125 нових магазинів, зараз ритейлер Rozetka святкує відкриття свого 500-го магазину.

Раніше ми писали, що Visa та ROZETKA запустили проєкт з підтримки бізнесу. Компанії ROZETKA та Visa оголосили про новий набір проєкту із підтримки малого та ветеранського бізнесу — «Бізнес-трамплін 2.0». Загальний призовий фонд складає понад 3 млн грн.

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