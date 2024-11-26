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Rozetka приєдналася до «Національного кешбеку»

26.11.2024 18:20
Ольга Деркач
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Rozetka, найбільший онлайн-ритейлер України, став учасником програми «Національний кешбек»

Rozetka приєдналася до «Національного кешбеку»

Rozetka приєдналася до «Національного кешбеку» Фото: freepik.com

Покупці можуть отримувати кешбек за придбання товарів від українських виробників, серед яких побутова техніка, електроніка, одяг, взуття та інші продукти. Про це LIGA.net повідомила пресслужба компанії.

У рамках програми доступно понад 55 000 товарних найменувань від більш ніж 700 українських брендів, які можна знайти на сайті ритейлера.

Серед доступних товарів — продукція для догляду за красою та здоров’ям, домашні товари, аксесуари та багато іншого. На сайті ці продукти позначені спеціальним знаком «Національний кешбек 10%». Ознайомитись з усіма пропозиціями можна за допомогою фільтра або на окремій сторінці акції.

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Отримати кешбек дуже просто: вибираєте товар, здійснюєте оплату і чекаєте на повернення коштів. Для отримання виплат потрібно:

  • вибрати товар із позначкою «Національний кешбек 10%”, яка вказана на сторінці акційних продуктів;
  • сплатити замовлення онлайн за допомогою картки, підключеної до програми через застосунок Дія;
  • перевірити кешбек у застосунку Дія.

Наразі кешбек не нараховується за оплату готівкою або карткою при отриманні. Однак, уже з грудня можливість отримання кешбеку пошириться на покупки з оплатою при отриманні в офлайн-магазинах Rozetka, зазначили в компанії.

Нагадаємо, що інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку. Державна програма дозволяє українцям отримати 10% відшкодування на товари та послуги вітчизняного виробництва. Тепер клієнти можуть використовувати ці кошти для оплати інтернету та інших операторських сервісів.

Крім того, «Національний кешбек» хочуть розширити на книги. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніROZETKA
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