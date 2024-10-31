Інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку

Телеком-оператори Vega та ФРІНЕТ, які входять до групи компаній Vodafone Україна, долучилися до державної програми «Національний кешбек «Зроблено в Україні»»

Державна програма дозволяє українцям отримати 10% відшкодування на товари та послуги вітчизняного виробництва. Тепер клієнти можуть використовувати ці кошти для оплати інтернету та інших операторських сервісів, йдеться в пресрелізі Vodafone.

Абоненти домашнього інтернету Gigabit by Vega, Vodafone Gigabit Net Vega та «О3» можуть не лише заощадити завдяки програмі, а й підтримати українських виробників. Інтернет від Vodafone працює за енергоефективною технологією GPON, що забезпечує надійний зв’язок навіть при відсутності електропостачання.

Оплату послуг можна здійснити через особисті кабінети або платіжні термінали, використовуючи карту «Національний кешбек» як звичайну банківську картку.

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«Національний кешбек» — це державна програма, яка повертає 10% від суми, витраченої на українські товари та послуги. Принцип роботи програми схожий на звичайні бонуси від банків чи магазинів, але охоплює всю країну. Учасники можуть отримати від 2 до 3000 гривень на місяць на свій соціальний рахунок, причому бонуси нараховуються тільки за безготівкові покупки.

Бонусні кошти з’являються в застосунку Дія, а на спеціальну картку перераховуються щомісяця, до 20 числа. Наприклад, за покупки у вересні кешбек нараховано до 20 жовтня.

Як споживачу стати учасником програми:

оформити віртуальну картку на яку держава перераховуватиме кошти у своєму банківському мобільному застосунку чи фізичну — в банку;

оновити мобільний застосунок Дія. Обрати по слугу «Національний кешбек». В казати номер спеціальної картки, на яку щомісячно зараховуватиметься бонусні кошти.

Гроші можна витратити на транспорт, мобільний зв’язок, медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, комунальні платежі тощо. Крім того, кошти з картки з кешбеком можна перерахувати на допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, що Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд. Британська компанія Vodafone оголосила про поглиблення стратегічного партнерства з материнською компанією Google — Alphabet — в рамках 10-річної угоди на суму понад $1 млрд.

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