Що українці найчастіше купували у Фокстрот у Чорну п'ятницю — звіт

У цьогорічну Чорну п’ятницю продажі ритейлера Фокстрот зросли утричі, а найдовший чек вмістив 112 товарів. Найбільше продавались зарядні станції, телевізори і кавомашини

За період Black Friday-2024, що тривала з 25 листопада по 2 грудня, у мережі Фокстрот товарообіг зріс у 3 рази порівняно з трьома звичайними тижнями місяця.

Середній чек додав 10% відносно до минулого року і склав майже 9000 грн. При цьому найдовший чек містив 112 товарів і побив тогорічний рекорд (було 72 товари в одному чеку).

У розрізі товарних груп серед лідерів продажів були кавомашини (ріст у 4,5 раза), мультиварки (у 3,5 раза), ноутбуки (у майже 3 рази), холодильники і пральні машини (у 3 рази), смартфони і планшети (у понад 2 рази).

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Також ритейлер відзначив такий ріст в основних категоріях (у порівнянні з попередніми трьома тижнями):

зарядні станції +900%;

телевізори +489%;

аксесуари +315%;

велика побутова техніка +309%;

дрібна побутова техніка +302%;

IT та ноутбуки +271%;

смартфони, планшети +222%;

непрофільні товари +270%.

Зазначається, що напередодні Чорної п’ятниці для продавців Фокстрот запустили мобільний застосунок, що прискорив обслуговування й оформлення покупки. І близько 50% продажів у роздрібних магазинах було здійснено саме через нього.

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Водночас 14% оплат товару здійснено без участі касира – з робочого місця продавця-консультанта. Також підвищений попит мала послуга з обслуговування покупців жестовою мовою.

Кількість онлайн-замовлень на Foxtrot.ua зросла на 40%. Крім того, був під’єднаний ШІ-консультант контакт-центру. В період Black Friday він опрацював 30% від загальної кількості звернень стосовно знижок, доступних бонусів, статусів замовлень, доставлення, режиму роботи магазинів тощо.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, активність покупців залишається високою і відповідає рівню 2021 року. Продажі у провідних категоріях зросли втричі, а українці все частіше обирають дорожчі товари.

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