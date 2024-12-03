Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський

Покупки частинами залишається популярним сервісом monobank, особливо в сезон знижок. Кількість користувачів, які скористались послугою, незначно зросла порівняно з минулим роком

Загалом на Чорну п’ятницю клієнти monobank оформили 69 000 покупок частинами із середнім чеком в 14 300 грн, повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський в Telegram.

Такий показник трохи перевищує статистику за 2023 рік, коли було оформлено 60 000 покупок частинами, але значно більший за показники 2022-го (29 000 штук).

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Найчастіше користувачі користувались сервісом, щоб купити товари на маркетплейсах Rozetka, Comfy, Алло, Фокстрот та market by mono. До слова, через останній було здійснено 4925 покупок частинами.

Відтак, найбільше українці купували частинами у Чорну п’ятницю:

смартфони (5038 штук);

зарядні станції (1800);

ноутбуки (1152);

телевізори (1127);

одяг та взуття (984);

мультипіч (741);

страхові поліси (478);

шампунь (179);

ялинку (142).

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При цьому є й доволі цікаві покупки. Наприклад, 14 разів українці оплатили частинами пологи, двоє придбали марафон медитацій, а одна людина купила шприц для маринаду.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, активність покупців залишається високою і відповідає рівню 2021 року. Продажі у провідних категоріях зросли втричі, а українці все частіше обирають дорожчі товари.

Про перші підсумки Чорної пʼятниці розповів засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін. Середній чек на Чорну п’ятницю продовжує зростати. Цього року тенденція стала ще помітнішою: середній чек підвищився на 40%, у порівнянні з 23% у 2023 році.

Серед найпопулярніших товарів — побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки.

Також ми писали, що monobank змінив умови двох своїх послуг — Покупка частинами та Розстрочка. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем. А тепер можна платити будь-яку суму в будь-який час.

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