close-btn
PaySpaceMagazine

Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський

03.12.2024 9:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Покупки частинами залишається популярним сервісом monobank, особливо в сезон знижок. Кількість користувачів, які скористались послугою, незначно зросла порівняно з минулим роком

Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський

Фото: monobank.ua

Загалом на Чорну п’ятницю клієнти monobank оформили 69 000 покупок частинами із середнім чеком в 14 300 грн, повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський в Telegram.

Такий показник трохи перевищує статистику за 2023 рік, коли було оформлено 60 000 покупок частинами, але значно більший за показники 2022-го (29 000 штук).

Вас може зацікавити: Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Найчастіше користувачі користувались сервісом, щоб купити товари на маркетплейсах Rozetka, Comfy, Алло, Фокстрот та market by mono. До слова, через останній було здійснено 4925 покупок частинами.

Відтак, найбільше українці купували частинами у Чорну п’ятницю:

  • смартфони (5038 штук);
  • зарядні станції (1800);
  • ноутбуки (1152);
  • телевізори (1127);
  • одяг та взуття (984);
  • мультипіч (741);
  • страхові поліси (478);
  • шампунь (179);
  • ялинку (142).
Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Читайте також: Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank

При цьому є й доволі цікаві покупки. Наприклад, 14 разів українці оплатили частинами пологи, двоє придбали марафон медитацій, а одна людина купила шприц для маринаду.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, активність покупців залишається високою і відповідає рівню 2021 року. Продажі у провідних категоріях зросли втричі, а українці все частіше обирають дорожчі товари.

Про перші підсумки Чорної пʼятниці розповів засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін. Середній чек на Чорну п’ятницю продовжує зростати. Цього року тенденція стала ще помітнішою: середній чек підвищився на 40%, у порівнянні з 23% у 2023 році.

Серед найпопулярніших товарів — побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки.

Також ми писали, що monobank змінив умови двох своїх послуг — Покупка частинами та Розстрочка. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем. А тепер можна платити будь-яку суму в будь-який час.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

monobank спростив перекази за IBAN: що змінилось

У monobank зʼявилися власні термінали — Рогальський

monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG

Рубрики: MonobankГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank 15.11.2024

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти 13.11.2024

Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти
monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки 06.11.2024

monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки
У monobank зʼявилася нова функція 05.11.2024

У monobank зʼявилася нова функція
monobank розширить Expirenza на сферу послуг — Гороховський 31.10.2024

monobank розширить Expirenza на сферу послуг — Гороховський
Скільки компаній хочуть приєднатися до market by mono — Гороховський 30.10.2024

Скільки компаній хочуть приєднатися до market by mono — Гороховський
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: старт голосування!
ТОП статей 03.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: старт голосування!

 Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
Останні новини
Сьогодні  13:00

Скільки закордонних рахунків українців моніторить влада — Гетманцев

 Сьогодні  12:20

ПриватБанк скасував тарифи за обслуговування для деяких ФОПів

 Сьогодні  11:40

ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро

 Сьогодні  11:00

PaySpace Magazine Awards 2024: старт голосування!

 Сьогодні  11:00

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

 Сьогодні  10:20

5 перспективних мемкоїнів грудня

 Сьогодні  9:40

Що українці купували частинами через monobank у Чорну п'ятницю — Гороховський

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber