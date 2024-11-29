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Власник «Сільпо» придбав і перезапустив відомий інтернет-магазин

29.11.2024 11:40
Ольга Деркач
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На початку жовтня перезапустили один із найбільших інтернет-магазинів дитячих товарів в Україні — Pampik, що припинив роботу 2 лютого 2024 року. Основним інвестором став Володимир Костельман, власник «Сільпо», якому належить 80% новоствореної компанії

Власник «Сільпо» придбав і перезапустив відомий інтернет-магазин

Власник «Сільпо» придбав і перезапустив відомий інтернет-магазин Фото: freepik.com

Тоді засновник бренду Шахін Мусаєв повідомив у Facebook про відновлення роботи Pampik, пише RAU.

«Асортимент ще поповнюється, дещо треба допрацювати, і нові фічі вже на підході. Але головне, що кількість доставлених замовлень невпинно зростає тиждень до тижня, і це дуже тішить», — зазначив він.

За даними YouControl, нову компанію ТОВ «Пампік» зареєстрували 20 серпня, а мажоритарним власником став фонд Костельмана «Холдинг Інвест». Водночас права на бренд Pampik, згідно з реєстром інтелектуальної власності, залишаються за Шахіном Мусаєвим.

Бренд Pampik заснований у 2009 році як сервіс доставки підгузків додому. Згодом асортимент розширився. У 2020 році власники Шахін Мусаєв і Олег Шапоренко продали Pampik компанії Dragon Capital. Після продажу Мусаєв очолив напрямок «Дитинство» на маркетплейсі Maudau від Fozzy Group.

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Під час пандемії Pampik став надзвичайно популярним, обслуговуючи кожну п’яту сім’ю з дитиною в Києві. У 2022 році його об’єднали з конкурентом Panama для оптимізації роботи.

Однак війна знизила доходи Pampik на 60-70%, а збитки у 2023 році зросли втричі. Через падіння дитячого ринку на половину 2 лютого 2024 року обидва магазини припинили роботу.

У квітні 2024 року Dragon Capital оголосила про закриття проєкту «Вондерс Лайт». У травні Шахін Мусаєв повідомив про нового власника, згодом стало відомо, що це Володимир Костельман, який планує перезапустити Pampik.

Ринок дитячих товарів переживає спад: низька народжуваність і міграція сімей за кордон знижують продажі. У першому півріччі 2024 року категорія «іграшки для немовлят» впала на 9% у кількості, тоді як продажі іграшок для старших дітей зросли. Загалом ринок іграшок зріс на 13% у доларах.

Однак сегмент дитячих товарів залишається найслабшим, не досягаючи рівня 2021 року. Для відновлення Pampik потрібна комплексна робота з трафіком і розширення асортименту

Нагадаємо, що «Сільпо» в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет. Концепція цього магазину занурює відвідувачів у світ кіберкультури — від епохи перших комп’ютерів до сучасних трендів, натхненних футуризмом і науковою фантастикою.

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