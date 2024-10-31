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Сільпо в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет

31.10.2024 20:20
Ольга Деркач
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30 жовтня 2024 року мережа супермаркетів «Сільпо» відкрила новий супермаркет у Львові, створений у співпраці з відомим кіберспортивним клубом NAVI (Natus Vincere)

Сільпо в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет

Сільпо в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет Фото: silpo.ua

Концепція цього магазину занурює відвідувачів у світ кіберкультури — від епохи перших комп’ютерів до сучасних трендів, натхненних футуризмом і науковою фантастикою.

Дизайн продуманий до найменших деталей: вивіска магазину зроблена з клавіш клавіатури, каси оформлені у вигляді мікросхем, а особливою «фішкою» стала каса з номером 404. На колонах розміщений код із сайту «Сільпо», а зона з напоями стилізована під серверну кімнату. Особливий акцент зроблено на зображенні Silpo 98, що нагадує про рік заснування мережі.

Також у супермаркеті виділено окрему зону, присвячену кіберспорту та клубу NAVI.

«Вибір концепції для нового магазину не випадковий — Львів називають неофіційною столицею українського ІТ-комʼюніті. Коли ми працювали над елементами кіберкультурного «Сільпо», у нас виникла мрія про співпрацю з NAVI. А сьогодні ми пишаємося тим, що в нашому супермаркеті є спеціальна зона, присвячена найтитулованішому кіберспортивному клубу України. На LED-екранах транслюються найяскравіші моменти їхніх перемог, щоб нашігГості могли відчути неповторну атмосферу тріумфу», — коментує Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу мережі «Сільпо».

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СЕО NAVI Євген Золотарьов підкреслив важливість співпраці з «Сільпо».

«Ми як найтитулованіший кіберспортивний клуб Східної Європи з українським корінням надзвичайно пишаємось бути представленими в одній із найбільших мереж супермаркетів у країні — «Сільпо». Це партнерство дозволяє нам не лише розповісти про клуб ще ширшій аудиторії та надати можливість ближче познайомитися з NAVI, а й зблизитися з нашими фанатами. Співпраця із «Сільпо» — це важливий крок у нашому прагненні розвивати кіберспорт в Україні та робити його доступнішим для всіх», — сказав Золотарьов.

Магазин не лише вирізняється інноваційним дизайном, але й пропонує багатий асортимент продукції. Тут можна знайти делікатеси з понад 80 країн світу, а також крафтові продукти від українських фермерів у зоні «Лавка Традицій». Щодня в супермаркеті випікатимуть свіжі багети, хліб та круасани, коптимуть рибу й готуватимуть популярні страви.

У разі відключення електроенергії, в магазині функціонуватиме пункт турботи, де можна буде підключитися до Wi-Fi і зарядити пристрої. Супермаркет площею 1660 м² розташований за адресою: вул. Антоновича, 122, у ТРЦ «Вертикаль» і працюватиме щодня з 08:00 до 23:00.

Нагадаємо, що три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі. Серед найкращих магазинів Європи цього року опинились три супермаркети мережі «Сільпо» — у Львові, Яворові Львівської області та Білогородці Київської області.

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За матеріалами: Silpo.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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