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Мережа «Сільпо» переходить на електронні чеки

20.08.2024 11:40
Ольга Деркач
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Українська мережа супермаркетів «Сільпо» повідомила, що переходить на електронні чеки

Мережа «Сільпо» переходить на електронні чеки

Мережа «Сільпо» переходить на електронні чеки Фото: freepik.com

Це рішення є частиною стратегії компанії щодо диджиталізації та зменшення впливу на довкілля, йдеться в пресрелізі.

Для всіх користувачів мобільного застосунку «Сільпо» автоматично активується функція «Чек не друкувати». Клієнти будуть отримувати електронні чеки замість паперових, скануючи застосунок на касі чи самокасі. За потреби цю функцію можна вмикати та вимикати.

«Мережа друкує близько 300 мільйонів чеків або 57 000 км касової стрічки на рік, а це — майже 15 % відстані до Місяця! З такими темпами за 7 років можна прокласти «паперовий міст» від Землі до Місяця, — заявляють в «Сільпо». — Більшість паперових чеків опиняються у смітнику одразу після купівлі. Водночас термопапір, з якого виготовляють чеки, майже не переробляється. А електронний буде зберігатися в застосунку, за потреби його можна переглянути. Крім того, паперові чеки містять бісфенол А, який може бути шкідливим для організму».

Цікаве по темі: Мережа EVA почала інвестувати ще в один напрямок: деталі

Електронний фіскальний чек має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Це офіційний документ, що підтверджує купівлю.

Нагадаємо, що три супермаркети «Сільпо» стали одними з найкращих в Європі. Профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store. Видання обирає найбільш виняткові інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу. У 2024 році редакція ESM усього вибрала 31 магазин з 19 країн Європи, а «Сільпо» став єдиним українським ритейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих.

Раніше ми писали, EVA відкрила у Львові магазин нового формату. 6 липня 2024 року в Львові (вул. Кульпарківська, 226 А, ТРЦ Victoria Gardens) найбільший український дрогері-ритейлер України відкрив магазин нового формату EVA BEAUTY.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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