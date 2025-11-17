Україна почала працювати з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ

За підтримки NVIDIA, світового лідера у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, в Україні стартує спільна ініціатива у галузі ШІ. Її мета — сформувати суверенну AI-екосистему з повною інфраструктурою та сильним кадровим потенціалом. Експертиза компанії має сприяти запуску інноваційних і безпечних сервісів ШІ для державного та оборонного секторів

«Побудова суверенного штучного інтелекту — це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу», — зазначив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України.

Ключові напрями ініціативи:

підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури NVIDIA;

розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проєкти;

підтримка стартап-екосистеми.

Зазначається, що першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Усі сервіси штучного інтелекту в екосистемі Дії працюватимуть на базі Diia AI LLM, зокрема, вже презентований на порталі AI-асистент, майбутній асистент у мобільному застосунку та внутрішні рішення для уряду.

У межах першого проєкту Україна отримає:

доступ до спеціалізованого програмного стеку NVIDIA для розробки AI-продуктів, від інфраструктури до програмного забезпечення;

технічну експертизу, яка прискорить навчання моделей і зменшить витрати;

консультаційну та технічну підтримку від команди NVIDIA, зокрема участь експертів компанії у структурованих воркшопах і сесіях з огляду архітектури.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вже працює над створенням AI Factory — суверенної фабрики штучного інтелекту. Ініціатива базуватиметься на прискорених обчисленнях NVIDIA для розбудови національної інфраструктури критичних державних сервісів ШІ. Це частина Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яка є фундаментом для входження України до топ-3 світових лідерів у сфері штучного інтелекту.

