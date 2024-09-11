ЄБРР поновлює грантову програму для релокації українського бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Швейцарії та США поновлює набір виробничих МСП (малі та середні підприємтсва) для участі в Програмі з релокації

Програма охоплює релокації з постраждалих від війни територій у межах України, що відбулися після 24 лютого 2022 року або заплановані. Бізнес може отримати грант до 30 000 євро.

Підприємства мають відповідати наступним вимогам:

штат компанії у 2023 році складав від 10 до 500 співробітників;

річний обіг до €50 млн або загальні активи до €43 млн;

частка громадян України серед власників — більше 50%;

компанія працює не менше двох років, з можливою перервою через війну, та відновила або продовжує діяльність станом на 2024 рік;

компанія має власні виробничі потужності;

релокація вже здійснена або запланована з однієї області в іншу;

витрати мають бути документально підтверджені та не компенсовані іншими організаціями.

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До участі допускаються компанії, які не подавали заявки в межах програми релокації у 2022-2023 роках.

Гранти до 30 000 євро на одну компанію можуть покрити витрати, які не були компенсовані іншими програмами та організаціями, зокрема витрати на:

транспортування обладнання, включно з сировиною та готовою продукцією;

пакування, демонтаж, налаштування, ремонт, оренду та придбання обладнання;

використання приміщень, включаючи один місяць оренди, інженерні або ремонтно-будівельні роботи у складських та виробничих приміщеннях.

Заявки приймаються до 30 вересня.

Нагадаємо, що українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business. Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати.

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За матеріалами: ChasZmin.