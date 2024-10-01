У Дії з'явилась нова військова облігація

Військові облігації фактично є інвестицією в оборону країни, яка пізніше повертається з прибутком

У державному застосунку Дія розширили перелік облігацій, доступних для купівлі. 1 жовтня додалась облігація «Вовчанськ» — місто, де зараз тривають запеклі бої.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

За його словами військові облігації в Дії — це:

підтримка армії та економіки;

відсутність комісій;

гарантоване повернення коштів на картку єПідтримка.

Гроші від військових облігацій йдуть на те, щоб забезпечити українських військових технікою, їжею й медикаментами, а також підтримати економіку країни. Фактично це інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком.

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Нагадаємо, нещодавно українцям стали доступні ще чотири облігації у державному застосунку Дія, названі на честь тимчасово окупованих міст та острова на українському узбережжі. Серед них:

Лазурне — ставка від 15,10%, дата виплати — 10.09.2025;

Джарилгач — ставка від 15,75%, дата виплати — 10.06.2026;

Гурзуф — ставка від 14,90%, дата виплати — 04.06.2025;

Судак — ставка від 14,85%, дата виплати — 30.04.2025.

Також ми писали, що українські Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), окрім України, купують ще у 25 країнах світу. У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

Крім того, Дія зробила процес ведення власної справи непомітним для українців. А з uResidency світовий бізнес назавжди забуде про кордони, бюрократію, корупцію, приховані платежі та потребу в послугах бухгалтера. Першим банком-партнером програми став ПриватБанк.

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