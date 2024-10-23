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У Дії зʼявилися дві нові військові облігації

23.10.2024 17:40
Ольга Деркач
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У застосунку Дія тепер доступні для купівлі дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка

У Дії зʼявилися дві нові військові облігації

У Дії зʼявилися дві нові військові облігації Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомили у Telegram-каналі Дії.

«Вкладайте в перемогу, а не під матрац. З облігаціями в Дії ставайте інвестором за лічені секунди. Ви купуєте цінні папери в застосунку, кошти працюють на перемогу, а потім повертаються вам з прибутком на картку єПідтримка», — йдеться у повідомленні.

Умови облігацій:

  • Дебальцеве — ставка 16,5%, виплата 12 травня 2027 року;
  • Авдіївка — ставка 15,6%, виплата 20 травня 2026 року.

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Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством фінансів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Нагадаємо, що NovaPay змінив ставки по облігаціях. Ставки залежать від терміну купівлі облігацій NovaPay (від 1 до 12 місяців) і можуть сягати 18% річних. Загалом облігації NovaPay придбали вже понад 2 600 українців на близько 600 млн гривень.

Раніше ми писали, що облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг. Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» підтвердила корпоративним облігаціям міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») кредитний рейтинг uaAA. Це є найвищим показником серед українських фінустанов. Відповідний рейтинг отримали облігації NovaPay всіх серій — A, B, C, D, E та F. Їх можна придбати на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 16,5% залежно від строку інвестування.

Крім того, одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації. Ця знакова транзакція є першою подібною транзакцією суверенної держави ЄС і однією з перших у світі. Облігації були випущені в рамках експериментальної програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) з розрахунків за допомогою центральних банківських грошей (CeBM). Розрахунки за облігаціями здійснювалися в режимі онлайн в цифрових грошах центрального банку за допомогою інтероперабельної та токенізованої грошової системи Банку Франції (BdF) (DL3S).

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