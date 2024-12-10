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Українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки

10.12.2024 16:20
Ольга Деркач
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Відтепер оформити виплати за програмою «Зимова єПідтримка» можна у відділеннях банків

Українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки

Українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки Фото: freepik.com

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Наразі українці через Дію вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка». І цифра постійно збільшується, — написав Шмигаль. — Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ».

З початку грудня Укрпошта приєдналася до програми і деякі категорії населення можуть отримати гроші через поштового оператора. Витратитии їх також можна і на товари й послуги, які надає Укрпошта.

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«Від сьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні новий пакет допомоги на $750 млн. Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження запланований загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн на 2024-2027 роки.

Раніше ми писали, що інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку. Оплату послуг можна здійснити через особисті кабінети або платіжні термінали, використовуючи карту «Національний кешбек» як звичайну банківську картку.

Крім того, фінансова допомога Україні від партнерів може скоротитись. Експерти Кільського інституту світової економіки прогнозують, що міжнародна допомога Україні з 2025 року може суттєво зменшитись через низку факторів.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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