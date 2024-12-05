close-btn
PaySpaceMagazine

У Sense Bank розповіли, куди варто інвестувати Зимову єПідтримку задля підтримки економіки

05.12.2024 14:40
Дарія Шуть
Новини компанії
Читати росiйською

В Україні запрацювала ініціатива «Зимова єПідтримка», завдяки якій українці можуть отримати 1 000 гривень допомоги на власну картку Національний кешбек в одному з українських банків, зокрема у державному Sense Bank

Sense Bank

Фото: Sense Bank

Відтак у Sense Bank розповіли, що наразі понад 100 000 їхніх клієнтів мають спеціальну картку Національний кешбек, відповідно можуть стати учасниками цієї державної програми. Використати кошти можна до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг і мобільного звʼязку, українські ліки й книжки, транспорт, донати на ЗСУ або покупку військових облігацій.

Інна Тютюн, членкиня правління, директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank, зазначає, що гарний спосіб підтримати економіку держави — інвестувати нараховану допомогу в покупку ОВДП:

«Отримані кошти клієнти зможуть витратити зокрема на купівлю ОВДП, що важливо для забезпечення фінансової стабільності країни в умовах війни. А наш цифровий банк Sense SuperApp дозволяє зробити це швидко та зручно, навіть не виходячи із застосунку. До слова, за цей рік через Sense SuperApp та Дію наші клієнти-фізособи вже інвестували в облігації 11,3 млрд грн (в еквіваленті)».

Читайте також: «Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

«Зимова єПідтримка» доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Крім того, програма призначена не лише для дорослих, а й для дітей. Замовити виплату для кожної своєї дитини може один із батьків через Дію.

Подати заяву на отримання виплати за програмою «Зимова єПідтримка» можна до 28 лютого 2025 року в Дії. У клієнтів без РНОКПП та громадян 65+ буде можливість подати заяву у відділені Sense Bank з 10 грудня 2024 року.

Виплата коштів попередньо очікується протягом 10 робочих днів з дати оформлення заяви.

У банку також нагадують, що відкрити картку Національний кешбек, на яку буде нараховуватися ця державна допомога, можна безкоштовно у цифровому банку Sense SuperApp або в будь-якому відділенні Sense Bank.

Нагадаємо, Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець. Відтак, під час реєстрації фізичної особи-підприємця на порталі державних послуг Дія можна автоматично відкрити рахунок у державному Sense Bank. Для цього потрібно обрати відповідну опцію відкриття рахунку в Sense Bank.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Sense Bank та ТОВ «ДАЛОРТ» заживлять місто Бровари

Sense Bank видав перший кредит на енергообладнання за «5-7-9%»

«Джерело енергії» від Sense Bank: які кредити  вітчизняний банк поєднав у одну програму

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс Банк
google news
Новини по темі
«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку 29.11.2024

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку
Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець 26.11.2024

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець
Ще один банк приєднався до платформи е-Підприємець 26.11.2024

Ще один банк приєднався до платформи е-Підприємець
Sense Bank оновив мобільний застосунок і запустив функцію персональних пропозицій 28.10.2024

Sense Bank оновив мобільний застосунок і запустив функцію персональних пропозицій
МВФ має питання до наглядових рад Sense Bank, Укренерго та Нафтогазу: що планується 23.10.2024

МВФ має питання до наглядових рад Sense Bank, Укренерго та Нафтогазу: що планується
Sense Bank та ТОВ «ДАЛОРТ» заживлять місто Бровари 15.10.2024

Sense Bank та ТОВ «ДАЛОРТ» заживлять місто Бровари
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  19:00

Що найчастіше купували клієнти ПриватБанку у «Зелену пʼятницю»

 Сьогодні  18:10

Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak

 Сьогодні  17:20

Від Microsoft вимагають відшкодувати понад $1 млрд: причина

 Сьогодні  16:30

EBA розробляє нові вимоги для криптопослуг для протидії відмиванню грошей

 Сьогодні  15:40

НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків

 Сьогодні  15:00

Чи досягне ціна Ethereum $4000 — прогнози експертів

 Сьогодні  14:40

У Sense Bank розповіли, куди варто інвестувати Зимову єПідтримку задля підтримки економіки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber