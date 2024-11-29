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«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

29.11.2024 17:07
Дарія Шуть
Новини компанії
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Мережа «Аврора» та Sense Bank оголосили про появу нової категорії кешбеку «Доступні ціни». Це унікальна категорія кешбеку, якій немає альтернативи в інших українських банках

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

Фото: Sense Bank

З 1 грудня клієнти «Аврора», які є користувачами платіжних карток Sense Bank, зможуть обирати нову категорію кешбеку «Доступні ціни» у Sense SuperApp та отримувати бонусний кешбек за покупки в усіх магазинах мережі та на сайті AVRORA.UA. Отримати кешбек у категорії «Доступні ціни» можна, придбавши будь-які товари, такі як: аксесуари, домашній одяг і текстиль, а також різноманітні товари для хобі та оселі.

«Створюємо тренд на економ-шопінг разом із партнерами та піклуємось про своїх клієнтів. Обирайте нову категорію «Доступні ціни» та збирайте кешбек за покупки в мережі «Аврора», — коментує Ольга Філіпенко, керівниця напрямку з розвитку мобільного бізнесу в мережі «Аврора».

Згідно з умовами програми лояльності від Sense Bank, у грудні кешбек в новій категорії «Доступні ціни» за дебетовими картками складатиме 2%, а за кредитними — 3%.

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За словами Олександра Поддєрьогіна, начальника Управління транзакційних продуктів Sense Bank, клієнти активно користуються можливостями, які надає їхня програма винагород — з початку 2024 року власникам карток банку було нараховано понад 114 мільйонів гривень кешбеку:

«Впевнені, що категорія «Доступні ціни» стане однією з найпопулярніших серед наших клієнтів, адже вона включає магазини з дуже привабливими цінами та величезним вибором товарів щоденного вжитку».

У банку нагадують, що клієнт має змогу дуже швидко відкрити нову платіжну картку, встановивши мобільний застосунок Sense SuperApp. Відтак кожен учасник програми винагород Cash’u Club щомісяця має можливість обирати у Sense SuperApp до 7 категорій з підвищеним кешбеком аж до 6% та додатково отримувати акційний та партнерський кешбек. Накопичені бали можна вивести реальними грошима на власну картку, обміняти на подарунки чи задонатити на ЗСУ.

Довідка

Мережа мультимаркетів «Аврора» – українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital, яка є лідером на ринку України серед магазинів формату «one dollar store». Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи на сьогодні понад 1 500 магазинів на території України та понад 25 магазинів у Румунії.

Sense Bank — український державний банк, який обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 126 відділеннях по всій країні, а також в мобільному застосунку Sense SuperApp.

Нагадаємо, Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець. Відтак, під час реєстрації фізичної особи-підприємця на порталі державних послуг Дія можна автоматично відкрити рахунок у державному Sense Bank. Для цього потрібно обрати відповідну опцію відкриття рахунку в Sense Bank.

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Рубрики: БанкиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс Банк
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