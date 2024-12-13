Уряд запускає програму єКнига: хто отримає гроші

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про запуск програми єКнига уже наступного тижня

Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою, — написав Шмигаль. — Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською.

Він додав, що в умовах, коли росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки.

22 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає надання державної допомоги на придбання книг.

Законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг.

А також уточнює перелік документів для надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть їм орендну плату за приміщення.

Державну допомогу можна буде використати для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, зокрема й аудіофайлів та видань для людей з порушеннями зору.

Нагадаємо, що «Національний кешбек» хочуть розширити на книги. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек».

«Підтримка українських книгорозповсюджувачів у рамках експериментального проєкту «Національний кешбек» повинна стати важливою і неодмінною складовою державної політики підтримки цілісного українського культурного продукту», — наголошують у МКІП.

Раніше ми писали, що українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

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