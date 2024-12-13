НБУ представив квадратну памʼятну монету «Цифрова держава»

Національний банк України (НБУ) присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової пам’ятної монети зі срібла — «Цифрова держава»

Її презентував Голова Національного банку Андрій Пишний під час конференції UAFIN.TECH 2024, що зібрала разом представників державних регуляторів, фінансової та технологічної сфери обговорити сучасні тренди інноваційного розвитку країни.

«Україна демонструє, що цифрова трансформація — необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар’єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими. Вдячний за це кожному, хто робить свій внесок у розбудову цифрової України, а особливо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації. Разом ми реалізували багато проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та інклюзивнішими. Упевнений, що попереду ще багато цікавих цифрових ініціатив та проривних ідей, що назавжди змінять парадигму взаємодії між державою, бізнесом та громадянами», — сказав Андрій Пишний.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підкреслив важливість цифровізації для модернізації України та покращення доступу до державних послуг.

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«У 2019 році наша команда почала реалізувати ідею Президента — побудувати цифрову державу, щоб послуги можна було отримувати онлайн і без чиновників. Ми розуміли, що цифровізація кардинально змінить країну. За п’ять років Україна перетворилася на державу, де держпослуги можна отримати в кілька кліків, без папірців та бюрократії. Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжили запускати послуги та проєкти, які спрощують життя людей. Зараз Дією вже користується понад 21 млн українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів, ще понад 125 — на порталі. А українські govtech-рішення вже активно вивчають в інших країнах», — зазначив Федоров.

На аверсі пам’ятної монети «Цифрова держава» зображено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею, що символізує Україну як єдину цифрову систему, яка об’єднує всі аспекти життя громадян. На реверсі — схематична карта України з цифр двійкового коду, в якому зашифровано назву UKRAINE. Унизу праворуч напис «ЦИФРОВА ДЕРЖАВА» зі стилізованим курсором. Дизайн створив художник Андрій Сагач.

Пам’ятна монета «Цифрова держава» введена в обіг 13 грудня 2024 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г. Гурт монети — гладкий. Тираж — до 7 500 штук. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 09 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України. НБУ, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі — козаків-характерників, створив пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!».

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