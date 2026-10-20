JPMorgan запустив власний токен JPM Coin у мережі Ethereum

Найбільший банк США JPMorgan Chase запустив депозитний токен JPM Coin у блокчейні Ethereum, розширюючи використання цифрових активів для корпоративних платежів. Новий інструмент дозволяє інституційним клієнтам переказувати кошти за лічені секунди та цілодобово, без обмежень традиційного банківського графіка

Запуск відбувся 19 жовтня 2026 року. Раніше, у листопаді 2025 року, JPM Coin став доступним у мережі Base, пов’язаній із криптовалютною біржею Coinbase.

Як працює JPM Coin

JPM Coin — це депозитний токен, який представляє доларові кошти, розміщені на рахунках JPMorgan.

На відміну від звичайних стейблкоїнів, які зазвичай забезпечуються окремими резервами, JPM Coin є цифровим представленням банківського депозиту.

Його основна перевага — можливість здійснювати перекази безпосередньо через блокчейн за кілька секунд. Традиційні міжнародні банківські платежі можуть тривати декілька днів і часто залежать від робочих годин фінансових установ.

Новий інструмент орієнтований передусім на великі криптовалютні компанії та фінансові установи, яким необхідно швидко проводити розрахунки або використовувати цифрові кошти як забезпечення операцій із токенізованими активами.

Водночас JPM Coin не стане загальнодоступною криптовалютою. Попри використання публічного блокчейну Ethereum, операції з токеном залишатимуться доступними лише схваленим інституційним учасникам.

Чому JPMorgan обрав Ethereum

Однією з головних причин вибору Ethereum стала висока ліквідність мережі та її популярність серед інституційних клієнтів банку.

Ethereum залишається провідною платформою для децентралізованих фінансів і токенізації традиційних активів. За даними DefiLlama, наведеними в матеріалі Bloomberg, у застосунках мережі було заблоковано близько $50 млрд.

Перехід на публічну інфраструктуру дозволить JPMorgan інтегрувати свої платіжні рішення з уже наявними блокчейн-сервісами.

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Токенізація передбачає перетворення традиційних фінансових інструментів, зокрема акцій, облігацій та інвестиційних фондів, на цифрові токени.

Для таких операцій фінансовим установам потрібні зручні способи переміщення коштів, і JPM Coin може стати одним із відповідних інструментів.

Як JPMorgan розвиває блокчейн-платежі

JPMorgan уже має значний досвід використання блокчейн-технологій у банківських операціях.

Через власну мережу Kinexys Blockchain Deposit Account банк забезпечує перекази доларів, євро, фунтів стерлінгів та інших валют між корпоративними клієнтами.

Щодня ця система обробляє транзакції на понад $7 млрд. Для порівняння, загальний обсяг платежів, які проводить платіжний підрозділ JPMorgan, становить приблизно $12 трлн на день.

Розширення JPM Coin на Ethereum відбувається на тлі зростання інтересу традиційних фінансових компаній до цифрових грошей. Зокрема, Visa, Mastercard та Stripe також розвивають рішення для розрахунків із використанням блокчейну та стейблкоїнів.

На думку редакції PSM, вихід JPM Coin у мережу Ethereum демонструє поступове зближення традиційної банківської системи та криптоіндустрії. Великі фінансові установи дедалі активніше використовують публічні блокчейни для прискорення платежів і розрахунків із цифровими активами. Водночас доступ до таких інструментів поки залишається переважно обмеженим інституційним сектором.

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Джерело: Bloomberg.