2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації

Дві великі криптовалюти можуть досягти ринкової капіталізації $100 млрд до кінця 2027 року. Аналітики звернули увагу на цифрові активи, які вже мають значну ринкову вартість та можуть отримати додатковий імпульс завдяки розвитку токенізації реальних активів і зростанню інтересу традиційних фінансових установ до блокчейну

Головними претендентами на досягнення цієї позначки стали XRP та Solana (SOL). Обидві криптовалюти використовуються у блокчейн-екосистемах, які активно розвивають напрям токенізації фінансових інструментів.

XRP наближається до капіталізації $100 млрд

Станом на 13 жовтня 2026 року ринкова капіталізація XRP становила приблизно $85,71 млрд. За попередню добу показник скоротився на 2,74%.

Таким чином, для досягнення позначки $100 млрд криптовалюті необхідно збільшити свою ринкову вартість ще на $14,29 млрд, або приблизно на 16,67%.

Аналітики Finbold вважають, що такий сценарій може реалізуватися завдяки розвитку екосистеми XRP Ledger (XRPL).

Одним із головних чинників потенційного зростання називають токенізацію реальних активів (Real-World Assets, RWA).

Ця технологія дозволяє представляти традиційні фінансові інструменти, зокрема цінні папери та інші активи, у вигляді цифрових токенів на блокчейні.

За даними аналітичної платформи RWA.XYZ, за останні 30 днів обсяг переказів токенізованих реальних активів у мережі XRP Ledger збільшився на 1458,59% — приблизно до $7,03 млрд.

Водночас кількість власників таких активів становила лише 290.

Попри порівняно невелику кількість учасників, значні обсяги переказів можуть свідчити про розвиток цього напряму використання мережі.

Крім того, як зазначає Finbold, дві моделі штучного інтелекту раніше припустили, що XRP може досягти капіталізації $100 млрд ще до завершення 2026 року.

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Скільки потрібно Solana для досягнення $100 млрд

Другим кандидатом аналітики назвали Solana (SOL).

На момент підготовки матеріалу ринкова капіталізація криптовалюти становила приблизно $62,99 млрд.

Щоб досягти позначки $100 млрд, цей показник має збільшитися на $37,01 млрд, або приблизно на 58,8%.

На відміну від XRP, Solana потрібно продемонструвати значно суттєвіше зростання.

Водночас мережа вже має розвинену екосистему токенізованих активів, що може підтримувати інтерес до неї з боку фінансових компаній та інвесторів.

За даними RWA.XYZ, за останні 30 днів обсяг торгів токенізованими реальними активами у Solana збільшився майже на 50% — до $8,25 млрд.

Особливо показовою є кількість власників RWA у мережі. На момент дослідження їх налічувалося понад 893,5 тис.

Це свідчить про значне поширення відповідних інструментів серед користувачів блокчейну.

На думку аналітиків, подальший розвиток цього сегмента може створити додаткові передумови для зростання капіталізації SOL та її повернення до позначки $100 млрд.

Чому токенізація може вплинути на крипторинок

Одним із головних аргументів на користь обох криптовалют є очікуване розширення ринку токенізованих реальних активів.

За прогнозом Morgan Stanley, який наводить Finbold, до 2030 року цей ринок може досягти обсягу від $3 трлн до $10 трлн.

Йдеться про поступове перенесення традиційних фінансових інструментів у блокчейн-інфраструктуру.

Такий підхід здатний спростити операції з активами та розширити можливості використання децентралізованих фінансових технологій.

Водночас зростання обсягів токенізованих активів не означає автоматичного подорожчання XRP або SOL.

Їхня ринкова вартість залежатиме також від попиту інвесторів, загальної ситуації на крипторинку та подальших регуляторних змін.

Отже, XRP та Solana мають різні стартові позиції на шляху до капіталізації $100 млрд. XRP перебуває значно ближче до цієї межі, тоді як Solana потребує помітнішого зростання. Проте обидві мережі можуть отримати додаткові можливості завдяки розвитку токенізації реальних активів. Водночас наведені оцінки залишаються прогнозами, а не гарантією майбутнього зростання криптовалют.

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Джерело: Finbold.