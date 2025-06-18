Лише 11% громадських організацій здали річну фінзвітність за 2024 рік

92 189 громадських організацій (ГО) та 23 382 благодійні організації (БО) не здали фінансові звіти за 2024 рік, за даними Державної служби статистики. Цей тренд почався задовго до повномасштабної. Серед областей, які не є окупованими або на яких не ведуться бойові дії, від звітності ухиляються найчастіше у Київській та Чернівецькій областях

Про це повідомила пресслужба Опендатабот.

89% (92 тис.) громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік. Це на 2 225 більше ГО, ніж за 2023 рік. Загалом кількість таких організацій з 2021 по 2023 роки поступово меншала, а показник минулого року можна списати на статистичну похибку.

Така ж тенденція спостерігається і серед благодійних звітів. Торік їх побільшало на 965 БФ або 4%. Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти.

Тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією. 97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році. Тобто з початком великої війни непрозорих організацій навіть поменшало.

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Найбільше організацій, які не здали звіти, перебувають в областях, чиї території тимчасово окуповані. Серед областей, які повністю підконтрольні Україні, найбільше ГО не подали звітів на Київщині — 90.5%. Найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області — 80%.

П’ять лідируючих громадських організацій за доходом у 2024 році:

Україна непереможна — 2023 (Миколаївська обл.) — 6,1 млрд грн;

Проти корупції (Черкаська обл.) — 3,5 млрд грн;

Безпека та добробут (Запорізька обл.) — 2 млрд грн;

Разом проти корупції (місто Київ) — 1,8 млрд грн;

68 бригада 3 бат (Івано-Франківська обл.) — 1,7 млрд грн.

П’ять лідируючих благодійних організацій за доходом у 2024 році:

Повернись живим (місто Київ) — 4,9 млрд грн;

Київський центр підтримки дітей та молоді (місто Київ) — 2,7 млрд грн;

Карітас України (Львівська обл.) — 2,6 млрд грн;

Пластовий ендавмент в Україні (місто Київ) — 2,5 млрд грн;

100 відсотків життя (місто Київ) — 2,3 млрд грн.

Фонд «Повернись живим» — найбільша благодійна організація в Україні серед тих, хто відзвітував про свої доходи. Попри те, що підтримка діяльності організації на такому рівні вимагає залучення значних ресурсів, у фонді зазначають, що керується не бюрократичними ідеями, а саме критерієм прозорості перед державою, партнерами та благодійниками, вибудовуючи відносини на засадах добросовісності та відкритості — тож оприлюднюють навіть більше даних, ніж того вимагає закон.

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