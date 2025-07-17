Біткоїн може впасти до $110 000: чому це добре

Після прориву позначки $120 000 ралі Біткоїна тимчасово призупинилося. Подальший тиск із боку інвесторів, які фіксували прибуток, обмежив імпульс, сформований протягом попереднього тижня. У результаті актив знайшов локальне дно на рівні $116 000, де знову з’явилися заявки на купівлю, що підтримало ціну

Утім, у QCP Capital вважають, що корекція до $110 000 може створити стабільнішу основу для поточної фази зростання.

Біткоїну потрібна пауза

У своєму огляді ринку QCP Capital зазначає, що остання корекція збігається з «сезонним уповільненням» торговельної активності на тлі літніх відпусток, а також з боковим рухом американських акцій — це свідчить про виснаження після впевненого зростання з початку липня.

Попри низку викликів — від високих тарифів до геополітичної напруги — американські акції залишаються стійкими. Водночас не менш важливо, що нещодавнє зростання індексу S&P 500 значною мірою зумовлене рекордним ривком акцій Nvidia, що тягне індекс до нових максимумів, тоді як ширший сегмент Magnificent Seven продовжує поступово зростати.

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Індекс долара (DXY) тим часом з початку року знизився на 10%, що підтримало зростання активів, номінованих у доларах США — включно з акціями, золотом та Біткоїном. Утім, з урахуванням ослаблення долара в реальному вираженні ці активи досі не повернулися до попередніх максимумів.

QCP залишається структурно «биками» щодо BTC і розглядає можливе повернення до рівня попереднього циклічного максимуму — близько $110 000 — як здорову фазу консолідації для продовження зростання.

ETH ігнорує сезонне затишшя

Ethereum також демонструє відносну силу. Його зростання підтримується ініціативами з диверсифікації скарбниць з боку SBET і посиленою акумуляцією ETH корпоративними гравцями, які слідують цьому прикладу.

У QCP вважають, що такі дії можуть надалі зміцнювати стійкість крипторинку, незважаючи на сезонне уповільнення та ризик тимчасового відновлення долара, який тисне на загальний апетит до ризику.

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Джерело: Crypto Potato.