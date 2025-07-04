Група аналітиків опублікувала найсміливіший прогноз ціни Ethereum

У дослідженні The Bull Case for ETH (червень 2025) група з 21 автора — серед яких провідний дослідник Ethereum Foundation Денні Раян, співзасновник Bankless Райан Шон Адамс та криптоінвестор Вівек Раман, йдеться, що Ethereum може досягти капіталізації близько $85 трлн, що відповідає ціні $706 000 за монету.

ETH у цьому сценарії — це «цифрова нафта»: актив, який приносить дохід, має дефляційну модель і одночасно живить і захищає ончейн-економіку

На думку авторів, світова фінансова система перебуває на межі великої трансформації, а Ethereum вже став її технічною основою — з найсильнішою спільнотою розробників і безвідмовною роботою. Водночас сам токен ETH, на їхню думку, залишається значно недооціненим, попри технічні оновлення та домінування у сфері токенізованих активів і стейблкоїнів.

Чому $706 000?

Оцінка базується на порівнянні ETH з традиційними «сховищами вартості»: нафтою, золотом, облігаціями та глобальною грошовою масою (М2). Середнє значення цих ринків — близько $85 трлн. На думку авторів, Ethereum може досягти такої капіталізації, якщо поєднає у собі функції енергоресурсу, дорогоцінного металу, надійної застави (рівня державних облігацій) та базового активу цифрової економіки.

Ключову роль у цьому відіграє грошова політика Ethereum. Річний випуск нових токенів обмежений 1,51%, при цьому близько 80% комісій спалюються, що створює дефляційний тиск. Від часу переходу на Proof-of-Stake (вересень 2022), річне зростання пропозиції ETH — лише 0,09%, що менше, ніж у фіатних валют і навіть Біткоїна.

Іншим фактором є дохідність стейкінгу — валідатори отримують винагороду та частку комісій, що робить ETH дохідним цифровим товаром. При цьому ETH вже активно використовується як застава в DeFi (32,6% обігу) та у корпоративних інфраструктурах.

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Проміжні цілі

Автори наголошують: $706 000 — це не прогноз із конкретною датою, а умовна цінність, якої Ethereum може досягти, якщо повністю реалізує свою роль у новій цифровій фінансовій системі. Натомість визначено кілька проміжних орієнтирів:

короткострокова ціль — $8 000 (капіталізація ~$1 трлн);

середньострокова — $80 000 (~$10 трлн).

Каталізатори зростання:

токенізація реальних активів і поява інституційних ончейн-структур;

інтерес до стейкінг-доходів, особливо з появою біржових фондів, що пов’язані зі стейкінгом ETH;

накопичення ETH як стратегічного резерву;

використання ETH у казначейських операціях.

Попри складність оцінки Ethereum як активу (на відміну від простішої моделі «цифрового золота» у випадку з Біткоїном), автори наполягають: поєднання багатьох функцій, зокрема, збереження вартості та принесення доходу — робить ETH унікальним і створює передумови для того, щоб він навіть перевершив Біткоїн.

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За матеріалами bitcoinist.com.