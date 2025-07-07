3 фактори, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня

Після довгих вихідних у США тиждень обіцяє бути відносно спокійним з огляду на економічний календар, а активність на ринку криптовалют залишається стриманою

Протягом вихідних крипторинок незначно знизився, однак новий тиждень розпочався з помірного зростання — на тлі старту другої половини року.

Тим часом Палата представників США наприкінці минулого тижня з мінімальною перевагою схвалила фіскальний пакет президента США Дональда Трампа обсягом $3,4 трлн під назвою One Big Beautiful Bill, сприятливий для американських корпорацій.

Економічні показники, оприлюднені минулого тижня, також сигналізували про зміцнення ринку праці й потенційне пожвавлення споживчих витрат.

Втім, цього тижня ринки можуть готуватися до зростання волатильності через публікацію прогнозів, розміщення держоблігацій, протоколи засідання ФРС та дедлайни щодо мит.

Економічні події 7–11 липня

У понеділок (7 липня) очікується звіт щодо змін у споживчому кредитуванні за травень — він відображає щомісячну динаміку загального обсягу споживчого боргу (без іпотечних кредитів) та дозволяє оцінити тенденції у витратах населення.

У вівторок (8 липня) вийдуть два важливі звіти: індекс ділового оптимізму за червень, який відображає стан малого бізнесу та його очікування, а також короткостроковий енергетичний прогноз EIA, що може вплинути на настрої на ринку.

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У середу (9 липня) будуть оприлюднені протоколи останнього засідання ФРС — аналітики уважно вивчатимуть їх у пошуках натяків на можливе зниження ставок. За словами аналітиків, наразі ринок оцінює ймовірність такого кроку в липні лише в 4% і не закладає змін до жовтня.

Утім, ключовою подією тижня є 9 липня — день завершення 90-денної паузи у діях тарифів США.

«Найгіршим сценарієм стало б запровадження США раніше анонсованих високих тарифів на всю продукцію з країн-партнерів без досягнення торгових угод», — йдеться в аналітичній записці UBS Global Wealth Management, оприлюдненій WSJ.

Однак якщо Трамп знову відкладає введення мит, це може бути сприйнято як небажання реалізувати погрози, що лише підтримає апетит інвесторів до ризику.

Цього тижня також відбудуться масштабні розміщення облігацій: Міністерство фінансів США виставить на продаж $58 млрд трирічних паперів у вівторок, $39 млрд десятирічних у середу та $22 млрд тридцятирічних у четвер.

Ситуація на крипторинку

У понеділок зранку сукупна капіталізація крипторинку дещо зросла, досягнувши $3,44 трлн — все ще в межах двомісячного торгового діапазону.

Біткоїн додав у ціні, двічі повернувшись до рівня $109 500 за останні кілька годин, і намагається відновити позиції вище $110 000 — цей рівень востаннє спостерігався 3 липня.

У разі позитивного рішення адміністрації Трампа щодо тарифів, крипторинок може оновити історичний максимум — від поточної позначки до нього лишається лише 2,2%.

Ethereum знову протестував рівень $2 600, однак сильний рівень опору зупинив зростання, незважаючи на позитивні новини минулого тижня.

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Джерело: Crypto Potato.