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Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко

21.07.2025 12:00
Ольга Деркач

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала підготовку річного мораторію на перевірки бізнесу. За її словами, рішення розробляється урядом спільно з силовими структурами та координується через РНБО

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко Фото: freepik.com

Про це премʼєрка написала у своєму Telegram.

«Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам», — заявила Свириденко.

Йдеться не лише про податкові та митні перевірки — також розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

Пріоритетом стане закриття безпідставних проваджень, а нові справи зможуть відкриватися лише за санкцією Генпрокурора або очільників обласного/районного рівня. Уряд також планує законодавчі зміни для реформування нагляду, кращого захисту підприємців і справедливого використання конфіскованих активів рф.

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Крім економічної лібералізації, прем’єрка назвала ще два пріоритети: підтримку оборонної промисловості та оновлення інфраструктури.

Уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин у межах програми локалізації критичних виробництв. Ініціативу координують перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Також стартує експериментальний проєкт «Проєктуй і будуй», який дозволить пришвидшити відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої інфраструктури. Він передбачає впровадження формату тендерів «під ключ» — за європейською практикою Design–build, коли підрядник відповідає і за проєктування, і за будівництво.

«Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо», — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, що Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу. Ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави та бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку та зацікавленості.

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