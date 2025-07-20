Земля ось-ось поб’є рекорд обертання: що це означає для людства

Зазвичай Земля обертається досить стабільно. Але іноді трапляються відхилення. І цього літа — 9 липня, 22 липня та 5 серпня — планета обертатиметься відчутно швидше, ніж зазвичай

Ймовірно, ви цього не відчуєте — запаморочення не буде. Але вчені це точно помітять. За їхніми підрахунками, повне обертання Землі навколо своєї осі в ці дні триватиме трохи менше, ніж 24 години — приблизно на 1,3–1,51 мілісекунди менше. Це швидше, ніж морг оком або удар серця, але для науки навіть така мізерна зміна має значення.

Чому Земля зараз обертається швидше

Повний оберт Землі триває 24 години (86 400 секунд). Але точна швидкість залежить від багатьох факторів: маси планети, відстані до Місяця та його розташування. Коли Місяць ближче до полюсів, обертання Землі пришвидшується. У дні, коли очікується прискорення, Місяць перебуватиме найдалі від земного екватора, змінюючи свій гравітаційний вплив на вісь обертання планети.

Геофізик Річард Холм з Ліверпульського університету пояснює: «У Північній півкулі більше суші, ніж у Південній. Влітку на деревах з’являється листя, і частина маси переміщується від землі вгору — далі від осі обертання Землі».

Це сприяє її пришвидшенню. Цікаво, що хоча протягом останніх років Земля поступово прискорювала обертання, кліматичні зміни вплинули на цей процес протилежним чином — вони його сповільнили.

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Дослідження, опубліковане в Nature у 2024 році, пов’язує це гальмування зі стрімким таненням полярних льодовиків. Автор дослідження, професор Данкан Агн’ю зі Скриппського інституту океанографії, пояснює це на прикладі фігуристки.

«Коли фігуристка тримає руки розведеними, вона обертається повільніше. Коли притискає їх до тіла — обертається швидше. Це демонструє закон збереження моменту імпульсу, який діє на всі об’єкти, що обертаються, зокрема на Землю, — пояснив він. — Коли тане полярний лід, вода розтікається по всьому океану — так само, як фігуристка розводить руки. Внаслідок цього Земля сповільнюється. Чим швидше танення — тим сильніше сповільнення. Це протидіє нещодавнім тенденціям прискорення обертання».

Швидкість обертання Землі почали вимірювати ще у 1950-х роках. І хоча незначні коливання — звична річ, найкоротший день за весь час спостережень зафіксували зовсім нещодавно: 5 липня 2024 року обертання завершилось на 1,66 мілісекунди швидше, ніж звичайно. Та фахівці припускають, що вже зовсім скоро цей рекорд може бути побито.

Зміни в обертанні Землі тривалістю в мілісекунди залишаються непомітними для людини, але мають критичне значення для надточних технологій — зокрема для супутникового зв’язку, систем навігації та телекомунікацій. Науковці й надалі відстежуватимуть ці коливання, щоб краще розуміти довгострокові процеси, пов’язані як з кліматичними зрушеннями, так і з глибинною еволюцією нашої планети.

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Джерело: Fast Company.