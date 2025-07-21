Криптозлочинність у 2025 вже перевищила рівень минулого року

За перші сім місяців 2025 року злочинна активність у сфері криптовалют уже обігнала рівень 2024-го

Причина — злам біржі ByBit на $1,5 млрд, що стався раніше цього року, йдеться в оновленому звіті компанії Chainalysis.

«Із понад $2,17 млрд, викрадених зі сервісів у криптосфері з початку року, 2025-й уже став більш руйнівним, ніж весь 2024-й», — зазначено у звіті.

Значна частина цих втрат припадає саме на інцидент із ByBit — найбільшу одноразову хакерську атаку в історії криптовалют.

«До кінця червня 2025 року загальна вартість викрадених активів перевищила аналогічний показник 2022-го — попереднього рекордного року — на 17%», — додають в Chainalysis.

Якщо тенденція збережеться, обсяг викрадених коштів може перевищити $4 млрд до кінця року.

Окремо у звіті підкреслено, що дедалі більшу частку крадіжок становлять компрометації персональних гаманців. Зловмисники все частіше націлюються на окремих користувачів — на них уже припадає 23,35% усіх втрат у 2025 році.

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Також аналітики виявили зв’язок між так званими «викрутковими атаками» (тобто фізичним насильством або примусом до передачі активів) і коливаннями курсу Біткоїна. Це, на думку дослідників, свідчить про прагнення нападників діяти під час періодів високої вартості активів.

Тим часом співзасновник і CEO Chainalysis Джонатан Левін під час слухань у банківському комітеті Сенату США заявив, що США можуть отримати переваги від блокчейн-технологій — якщо регулятори приймуть їхню «прозорість, швидкість і програмованість».

«Усі форми цінності будуть передаватися з використанням цієї технології, — сказав він 9 липня. — Ми тут, аби запобігти зловживанням і створити умови для безпечного використання блокчейна людьми, компаніями й державами».

На його думку, політична рамка має враховувати, що блокчейн створює нову модель фінансового нагляду — засновану на публічно доступній інформації.

Раніше Левін також заявляв, що стейблкоїни відіграють ключову роль у майбутньому блокчейна: «Коли ми починали бізнес у 2014 році, такого поняття ще не існувало. Тоді криптовалюта означала лише блокчейни з власними токенами. Сьогодні ж на блокчейні розміщуються всі типи фінансових інструментів, зокрема й долар США».

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Джерело: PYMNTS.