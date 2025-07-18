BlackRock купив цієї криптовалюти у 5 разів більше, ніж Біткоїна

Згідно з новими даними ончейн-аналітики Arkham, найбільша у світі керуюча активами компанія BlackRock придбала Ethereum на $547 млн за один день — на $50 млн більше, ніж її одноденне надходження в Біткоїні (BTC) за той самий період

Стрибок зафіксували інструменти моніторингу блокчейна, що відстежують активність гаманців, пов’язаних з інституційними інвесторами. Але самі лише суми в доларах — це лише частина картини.

Якщо врахувати ринкову капіталізацію, обсяг придбаного ETH у понад п’ять разів перевищує аналогічні закупівлі BTC, що свідчить про набагато глибшу інституційну впевненість у відносному зростанні вартості Ethereum.

Станом на момент написання Біткоїн торгується на рівні $119 304, а його ринкова капіталізація становить $2,3 трлн. У той час як Ethereum коштує $3 606, а загальна капіталізація мережі — $435 млрд. Така різниця в масштабах означає, що накопичення ETH з боку BlackRock має значно більший вплив на ринок у відсотковому вираженні, що робить їхню стратегію ще більш показовою.

Цікаве по темі: BlackRock збільшив криптопортфель на $24 млрд у 2025

Запаси Ethereum у BlackRock

Станом на 18 липня загальний обсяг Ethereum, що належить BlackRock, досяг $7,75 млрд — після кількох місяців стабільного накопичення. Тим часом експозиція компанії в BTC, хоч і залишається значною, зростає повільніше порівняно з ETH.

Агресивна стратегія BlackRock щодо Ethereum викликає подив серед аналітиків, особливо з огляду на традиційно обережне ставлення компанії до альткоїнів. Дехто припускає, що така активність може бути пов’язана з амбіціями BlackRock у сфері токенізованих фінансів або ж з тим, яку роль ETH відіграє в інфраструктурі реальних активів.

Нагадаємо, що активи BlackRock у другому кварталі сягнули рекордного рівня. Компанія залучила $46 млрд до своїх інвестиційних фондів, довівши загальний обсяг активів під управлінням до рекордних $12,5 трлн. Це сталося на тлі волатильності, спричиненої жорсткою тарифною політикою президента США Дональда Трампа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock vs. Strategy: у кого більше біткоїнів

BlackRock запустила перший Біткоїн-продукт в Європі

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

Джерело: Finbold.