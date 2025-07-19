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5 українців, які формують майбутнє криптоіндустрії

19.07.2025 11:30
Ольга Деркач

Україна давно зарекомендувала себе як один зі світових лідерів за рівнем впровадження криптовалют. За даними Chainalysis, країна стабільно входить до топу за показниками використання криптоактивів на рівні населення

5 українців, які формують майбутнє криптоіндустрії

5 українців, які формують майбутнє криптоіндустрії Фото: chatgpt.com

Деякі джерела також вважають, що Україна володіє одними з найбільших державних резервів Біткоїна (BTC) у світі. Проте справжньою рушійною силою є не лише рівень прийняття технологій, а й талант українських інженерів і підприємців, які відіграють ключову роль у розвитку Web3.

Хоча значна частина українських фахівців працює як розробники чи основні контриб’ютори у міжнародних проєктах, є й ті, хто створює власні продукти, що змінюють індустрію.

Анатолій Яковенко — співзасновник і CEO Solana

Народжений в Україні, згодом емігрував до США. Анатолій Яковенко — одна з найпомітніших фігур у світі блокчейну. Як співзасновник Solana (SOL), він представив одну з найшвидших і наймасштабованіших блокчейн-мереж першого рівня.

На сьогодні Solana залучила понад $335 млн від провідних венчурних інвесторів і стабільно входить до п’ятірки найактивніших блокчейнів у світі. Потужна спільнота розробників та активна екосистема зробили Solana одним з опорних елементів сучасної інфраструктури Web3.

Ілля Полосухін — співзасновник і CEO NEAR Protocol

Ще один українець, що емігрував до США. Ілля Полосухін — співзасновник NEAR Protocol, високопродуктивного блокчейна, створеного для децентралізованих застосунків (dApps).

NEAR залучив понад $500 млн інвестицій і вважається однією з найзручніших платформ для розробників. Проєкт акцентує на простоті використання, масштабованості та енергоефективності й стабільно входить до тридцятки найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Ярослав Іванов — співзасновник і CVO ALTA — Blockchain Labs

Ярослав Іванов — співзасновник та головний стратег ALTA — Blockchain Labs, глобальної консалтингової компанії та блокчейн-акселератора. Компанія працює у сферах Web3, токенізації та децентралізованих технологій.

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З 2015 року ALTA спеціалізується на стратегічному управлінні та консалтингу. Під керівництвом Іванова компанію неодноразово включали до рейтингів найкращих блокчейн-акселераторів. ALTA співпрацює з провідними криптобіржами, реалізує локалізацію проєктів, вихід на нові ринки та інтеграцію інфраструктури з урахуванням регуляторних вимог у понад 14 країнах.

Іванов також відомий як популяризатор Web3-освіти та розробник моделі оцінки блокчейн-проєктів (BPEM).

Віктор Радченко — засновник Trust Wallet

Переїхавши до США, Віктор Радченко створив Trust Wallet — один з найпопулярніших некостодіальних криптогаманців у світі. Популярність застосунок здобув завдяки відкритому коду та широкому функціоналу.

У 2018 році Trust Wallet придбала Binance — за оцінками інсайдерів, вартість угоди сягнула $10–15 млн. Сьогодні Trust Wallet стабільно входить до п’ятірки найзавантажуваніших криптогаманців у світі, дозволяючи мільйонам користувачів безпечно керувати своїми цифровими активами.

Олексій Глуховський — співзасновник і CEO zkSync / Matter Labs

Народився в Україні, нині живе в Німеччині. Олексій Глуховський — співзасновник zkSync, одного з провідних Layer 2-рішень для масштабування Ethereum. Проєкт, який розвиває компанія Matter Labs, використовує zero-knowledge докази для забезпечення безпечних і дешевих транзакцій.

Загальний обсяг залучених інвестицій — $458 млн. zkSync вважається одним із ключових гравців серед Layer 2-рішень, які наближають Ethereum до статусу масштабованої та доступної глобальної платформи.

Україна дедалі впевненіше закріплюється на карті глобальної блокчейн-індустрії, завдяки потужному технічному потенціалу та сміливим інноваціям. Засновники й експерти з України є рушіями провідних криптопроєктів і сприяють розвитку децентралізованих технологій по всьому світу.

Із розвитком галузі зростає і вплив українських новаторів — їхня роль у формуванні майбутнього криптоекономіки стає дедалі вагомішою.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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