5 українців, які формують майбутнє криптоіндустрії

Україна давно зарекомендувала себе як один зі світових лідерів за рівнем впровадження криптовалют. За даними Chainalysis, країна стабільно входить до топу за показниками використання криптоактивів на рівні населення

Деякі джерела також вважають, що Україна володіє одними з найбільших державних резервів Біткоїна (BTC) у світі. Проте справжньою рушійною силою є не лише рівень прийняття технологій, а й талант українських інженерів і підприємців, які відіграють ключову роль у розвитку Web3.

Хоча значна частина українських фахівців працює як розробники чи основні контриб’ютори у міжнародних проєктах, є й ті, хто створює власні продукти, що змінюють індустрію.

Анатолій Яковенко — співзасновник і CEO Solana

Народжений в Україні, згодом емігрував до США. Анатолій Яковенко — одна з найпомітніших фігур у світі блокчейну. Як співзасновник Solana (SOL), він представив одну з найшвидших і наймасштабованіших блокчейн-мереж першого рівня.

На сьогодні Solana залучила понад $335 млн від провідних венчурних інвесторів і стабільно входить до п’ятірки найактивніших блокчейнів у світі. Потужна спільнота розробників та активна екосистема зробили Solana одним з опорних елементів сучасної інфраструктури Web3.

Ілля Полосухін — співзасновник і CEO NEAR Protocol

Ще один українець, що емігрував до США. Ілля Полосухін — співзасновник NEAR Protocol, високопродуктивного блокчейна, створеного для децентралізованих застосунків (dApps).

NEAR залучив понад $500 млн інвестицій і вважається однією з найзручніших платформ для розробників. Проєкт акцентує на простоті використання, масштабованості та енергоефективності й стабільно входить до тридцятки найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Ярослав Іванов — співзасновник і CVO ALTA — Blockchain Labs

Ярослав Іванов — співзасновник та головний стратег ALTA — Blockchain Labs, глобальної консалтингової компанії та блокчейн-акселератора. Компанія працює у сферах Web3, токенізації та децентралізованих технологій.

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З 2015 року ALTA спеціалізується на стратегічному управлінні та консалтингу. Під керівництвом Іванова компанію неодноразово включали до рейтингів найкращих блокчейн-акселераторів. ALTA співпрацює з провідними криптобіржами, реалізує локалізацію проєктів, вихід на нові ринки та інтеграцію інфраструктури з урахуванням регуляторних вимог у понад 14 країнах.

Іванов також відомий як популяризатор Web3-освіти та розробник моделі оцінки блокчейн-проєктів (BPEM).

Віктор Радченко — засновник Trust Wallet

Переїхавши до США, Віктор Радченко створив Trust Wallet — один з найпопулярніших некостодіальних криптогаманців у світі. Популярність застосунок здобув завдяки відкритому коду та широкому функціоналу.

У 2018 році Trust Wallet придбала Binance — за оцінками інсайдерів, вартість угоди сягнула $10–15 млн. Сьогодні Trust Wallet стабільно входить до п’ятірки найзавантажуваніших криптогаманців у світі, дозволяючи мільйонам користувачів безпечно керувати своїми цифровими активами.

Олексій Глуховський — співзасновник і CEO zkSync / Matter Labs

Народився в Україні, нині живе в Німеччині. Олексій Глуховський — співзасновник zkSync, одного з провідних Layer 2-рішень для масштабування Ethereum. Проєкт, який розвиває компанія Matter Labs, використовує zero-knowledge докази для забезпечення безпечних і дешевих транзакцій.

Загальний обсяг залучених інвестицій — $458 млн. zkSync вважається одним із ключових гравців серед Layer 2-рішень, які наближають Ethereum до статусу масштабованої та доступної глобальної платформи.

Україна дедалі впевненіше закріплюється на карті глобальної блокчейн-індустрії, завдяки потужному технічному потенціалу та сміливим інноваціям. Засновники й експерти з України є рушіями провідних криптопроєктів і сприяють розвитку децентралізованих технологій по всьому світу.

Із розвитком галузі зростає і вплив українських новаторів — їхня роль у формуванні майбутнього криптоекономіки стає дедалі вагомішою.

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Джерело: Finbold.