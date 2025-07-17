Капіталізація мемкоїнів злетіла на 31% у липні — дослідження

Ринкова капіталізація мемкоїнів зросла на 31,4% з початку липня. За даними CoinMarketCap, показник піднявся з $55 млрд на кінець червня до понад $72,5 млрд станом на середину місяця. Таким чином, сектор додав понад $17,5 млрд за менш ніж три тижні

Це зростання супроводжується різким підвищенням добових обсягів торгів. У липні показники неодноразово перевищували $17-18 млрд на добу, що значно більше порівняно з червнем. Такий сплеск активності спостерігається на тлі зростання ринку в цілому. Зокрема, провідна криптовалюта світу — Bitcoin — кілька разів встановлювала новий ATH, і наразі торгується у межах $118 тис., і це посилює загальний ризиковий апетит серед інвесторів.

Водночас стрімке зростання мемкоїнів не є рівномірним: основна капіталізація зосереджена у кількох найбільших токенах. Серед них — Dogecoin, Shiba Inu, Pepe та інші відносно відомі активи, які вже мають стале ком’юніті. У липні деякі з них демонстрували зростання вартості на десятки відсотків.

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Найбільше зростання за останній тиждень (серед токенів першої десятки за ринковою капіталізацією) продемонстрували Bonk +70%, та Pudgy Penguins +60%.

Серед менш відомих токенів частина проєктів отримала суттєвий приріст, але їхня волатильність залишається вкрай високою. Крім того, експансія нових мемкоїнів, зокрема на таких мережах як Solana і BNB Chain, стимулює додатковий обсяг спекулятивних угод, але також створює ризики перегріву.

Аналітики звертають увагу, що капіталізація мемкоїн-сегмента ще далека від рекордного рівня, зафіксованого торік — близько $125-130 млрд. Проте поточна динаміка демонструє повернення інтересу до нішевого класу активів, який залишається найволатильнішою частиною крипторинку.

Якщо загальні ринкові умови залишатимуться сприятливими, зростання може продовжитись. Утім, учасникам ринку варто пам’ятати, що мемкоїни не мають внутрішньої вартості, а отже будь-яке раптове зниження попиту може спричинити таку ж стрімку корекцію, як і зростання.

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Допоміжні джерела: coinmarketcap.com, cointelegraph.com.