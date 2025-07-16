Капіталізація XRP зросла на $37 млрд: ціна монети на порозі прориву

XRP знову набирає популярність серед інвесторів: у період з 9 по 16 липня капіталізація монети зросла на понад $37,19 млрд. Ринкова вартість XRP піднялася зі $137,40 млрд до $174,59 млрд, що було зумовлено стрімким проривом: за сім днів ціна зросла на понад 25% — з $2,32 до $2,95

XRP наближається до ключових психологічних та технічних рівнів

Наразі XRP стрімко наближається до свого піку 18 січня 2025 року — $3,29, коли ринкова капіталізація тимчасово сягала $189,1 млрд. Цю позначку багато аналітиків вважають важливою як з технічної, так і з психологічної точки зору.

Попри те, що поточна ціна в $2,95 залишається приблизно на 11% нижчою за той максимум, наявна динаміка разом зі зростаючими капітальними вливаннями вказує на ймовірність повторного тесту цих рівнів у найближчій перспективі.

Читайте також: Біткоїн може зрости до $200 000 — аналітики

Розрив між обсягами та ціновим рухом

Попри різке зростання ціни, добовий обсяг торгів за цей самий тиждень впав на 35,27% — до $6,84 млрд. Така розбіжність між обсягом і ціною свідчить, що зростання може бути зумовлене радше спотовим накопиченням та зниженим тиском продажів, а не спекулятивною торгівлею. Показник Vol/Mkt Cap наразі становить скромні 3,87%, що підтверджує гіпотезу: капітал заходить у XRP надовго, а не циркулює швидко.

Зазвичай це сигналізує про перехід від високочастотних спекуляцій до переконаного накопичення активу, особливо великими гравцями. Інвестори можуть очікувати на регуляторну визначеність, залучення інституцій або стратегічні оголошення від Ripple — зокрема щодо транскордонного партнерства чи ініціатив у сфері токенізації.

Нарешті, повністю розведена капіталізація XRP (FDV) наразі перевищує $295 млрд, що робить його одним із найбільш капіталізованих цифрових активів. При обігу 59,13 млрд XRP і максимальній пропозиції в 100 млрд монета зберігає високу ліквідність, водночас демонструючи зростання довіри з боку інвесторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гаманець епохи Сатоші переказав $4,68 млрд у BTC після 14 років сплячки

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу на тлі булрану

3 ключові рівні ціни Біткоїна, за якими варто стежити

За матеріалами finbold.com.