Кабмін планує запустити сервіс е-ТЦК

Кабінет міністрів України анонсував запуск електронного сервісу е-ТЦК, що стане частиною цифрової екосистеми для військовозобов’язаних та військовослужбовців

Проєкт має спростити взаємодію з територіальними центрами комплектування та перевести частину процесів в онлайн, йдеться у проєкті Програми Дій Уряду.

Згідно з урядовим планом, до грудня 2025 року:

у дослідну експлуатацію буде введена інформаційно-комунікаційна система для автоматизованого обліку особового складу — спершу для обмеженої кількості підрозділів;

в Резерв+ та інших цифрових сервісах з’являться інструменти для військовозобов’язаних, що дозволить зменшити навантаження на ТЦК на 15% за кількістю відвідувачів на місяць;

стартує другий етап цифровізації роботи військово-лікарських комісій: медичну інформаційну систему масштабують на рівень пілотних бригад, військові зможуть користуватися послугами в електронному вигляді;

застосунок Армія+ перетвориться на щоденний інструмент для військовослужбовців — у ньому з’являться нові сервіси: подання відгуку на постачання, отримання трьох типів документів, центр нотифікацій та чотири нові послуги у розділі «Плюси».

Таким чином, е-ТЦК має стати ключовим елементом у створенні цифрової інфраструктури сектору оборони, поступово переводячи бюрократичні процедури у онлайн-формат.

Нагадаємо, що Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим. Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди.

Раніше ми писали, що на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер же зʼявилася можливість сплатити штраф за інше порушення — неприбуття за повісткою.

