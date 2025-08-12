close-btn
У Резерв+ зʼявився новий сервіс

12.08.2025 13:00
Ольга Деркач

На початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер же зʼявилася можливість сплатити штраф за інше порушення — неприбуття за повісткою

Сплата штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних:

  • завантажте Резерв+;
  • перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.;
  • протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.

Обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Повістка вважається врученою, якщо її особисто передали або надіслали поштою, що фіксується в реєстрі «Оберіг». Незалежно від дати отримання, вимогу необхідно виконати.

Якщо людина не отримувала повістку, потрібні докази — наприклад, довідка з пошти чи повідомлення про неможливість доставки. Тоді ТЦК може зняти порушення.

Сервіс сплати штрафу у Резерв+ є добровільним додатковим інструментом. Можна також написати заяву в ТЦК і сплатити штраф офланй.

Джерело: Міноборони.

