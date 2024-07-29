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Tet створює в ЄС перше у світі квантове мережеве з'єднання

29.07.2024 11:40
Дарія Шуть
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Латвійська технологічна компанія Tet створила перший канал передачі даних, який базується на технологіях квантового шифрування

Tet створює в ЄС перше у світі квантове мережеве з'єднання

Фото: freepik.com

У квантовому шифруванні дані кодуються за допомогою ключів, які генеруються за допомогою квантових властивостей частинок, таких як фотони. Ці ключі потім обмінюються між відправником і отримувачем.

Унікальність квантового шифрування полягає в тому, що якщо хтось спробує перехопити ключ, квантовий стан частинок зміниться, і це спотворення може бути виявлене негайно. Це посилить кібербезпеку державних установ, центрів обробки даних, фінансових і медичних установ, а також енергетичних мереж.

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Проєкт Tet співфінансується Європейською комісією та передбачає співпрацю з усіма 27 країнами-членами ЄС та Європейським космічним агентством. Метою проєкту є розробка і створення мережі квантового зв’язку з використанням оптоволоконних комунікаційних мереж і просування цієї технології у космічних і супутникових мережах, йдеться в пресрелізі компанії.

«Це підвищить безпеку передачі інформації і на корпоративному, і на національному рівнях. Ми знаходимося на шляху до впровадження безпечного квантового розповсюдження ключів у Латвії», — коментує Улдіс Татарчук, генеральний директор компанії Tet.

Наразі Латвія створює Латвійську квантову мережу (LATQN). Результатом має стати створення національної демонстраційної або базової мережі квантового зв’язку, а також розробка і тестування технологій квантового зв’язку в секторах, де безпечний обмін інформацією є особливо важливим.

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Наступні кроки передбачають упровадження інноваційних рішень, створення сценаріїв використання і розробку послуг для компаній з медичного та фінансового секторів. Їх Tet планує протестувати та впровадити до 2025 року.

Працюючи над впровадженням квантової мережі, Tet планує адаптувати пропозиції для кожної галузі та організації, подібно до поточного підходу компанії щодо центрів обробки даних і хмарних сервісів. Також Tet прагне масштабувати послуги і співпрацювати з іноземними партнерами.

Нагадаємо, Starlink в рамках тестування нової послуги передала дані зі швидкістю 8 Гбіт/с за новітньою технологією «мобільного шлюзу».

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Рубрики: ЄвропаСвітНовиниТехнології
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