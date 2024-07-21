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Створено генератор, який виробляє електроенергію з дощу

21.07.2024 14:00
Дарія Шуть
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Науковці розробили модель магнітоелектричного генератора, здатного ефективно перетворювати в електрику енергію крапель, що падають з неба

Створено генератор, який виробляє електроенергію з дощу

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Група китайських інженерів під керівництвом Юнхуэйя Чжана з Далянського технологічного університету створила пристрій, здатний генерувати змінний струм із крапель дощу. Вчені назвали свою установку супергідрофобним магнітоелектричним генератором (uperhydrophobic magnetoelectric generator, MSMEG), йдеться в статті у журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

По суті, це невелика каструля з неодимовим магнітом та кришкою з водовідштовхувальної магнітної плівки, яка прикріплена до котушки. Коли на плівку потрапляють краплі, плівка на мить деформується, переміщуючи котушку щодо магніту всередині каністри та створюючи крихітний електричний заряд.

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Під час дослідів із падінням крапель дощу з висоти 50 сантиметрів MSMEG забезпечив вироблення електричного струму на рівні 13 міліампер і зміг за 200 секунд зарядити невеликий конденсатор, який згодом «живив» світлодіоди та вентилятори. Завдяки гідрофобній поверхні плівки краплі дощу швидко відштовхувалися від неї і падали убік, що дозволяло пристрою працювати навіть під зливою.

Вчені впевнені, що їхній прилад може бути корисним для невеликих господарств у районах із підвищеною сезонною вологістю. Однак інші фахівці, які не брали участь у новому дослідженні, вважають, що влаштування колег хоч і викликає інтерес, але зовсім непрактичне.

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«Люди давно навчилися видобувати енергію з дощу. Це гідроелектростанції. Коли краплі дощу падають у річки, вони можуть дати значно більше енергії, ніж будь-яка установка, на кшталт тієї, що розробили китайські інженери», — пояснив британський фахівець у галузі електронної інженерії Девід Стоун.

За його словами, для виробництва енергії в невеликих масштабах сонячні панелі та вітрогенератори виглядають набагато привабливішими в плані ефективності, а сам пристрій команди Чжана навряд чи вийде за стіни лабораторії.

Нагадаємо, дослідники з Оксфордського університету у Великобританії вивчають сплячий вулкан на карибському острові Монтсеррат. Команда зацікавлена в геофлюїдах, з яких можна видобувати критично важливі метали для батарей та енергії.

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За матеріалами New Scientist, Portaltele

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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