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2 акції, на які варто звернути увагу у вересні

08.09.2024 12:00
Ольга Деркач
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Оскільки вересень починається на ведмежій ноті для більшості активів на фондовому ринку, інвестори шукають акції, які можна додати до своїх портфелів і які можуть принести потенційний прибуток. Іноді інсайдерська торгівля певними акціями може допомогти у прийнятті рішення

2 акції, на які варто звернути увагу у вересні

2 акції, на які варто звернути увагу у вересні Фото: unsplash.com

Аналізуючи дані TipRanks «Гарячі акції інсайдерів», варто виділити дві акції, які співробітники компанії або інші пов’язані з ними особи останнім часом невпинно купують, витрачаючи на них мільйони та сигналізуючи про те, що вони твердо вірять у те, що ці акції будуть зростати.

Акції Bill.com Holdings (BILL)

Перша акція — Bill.com Holdings (NYSE: BILL), постачальника хмарного програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та документообігу для малого та середнього бізнесу, ціна якої наразі становить $54,69 (тижневе зростання, станом на 5 вересня, становило 2,53%, а за останній місяць — 23,18%).

Ціна акцій Bill.com Holdings (BILL)

Ціна акцій Bill.com Holdings (BILL) Фото: Google Finance

Так сталося, що фінансовий директор BILL Джон Реттінг нещодавно придбав 21 124 акції BILL на суму $1,04 млн, за ним слідує член правління компанії Брайан Джейкобс, який купив 25 000 акцій на суму $1,34 млн, і генеральний директор Рене Ласерте, який витратив $2,1 млн на 42 248 акцій BILL.

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Акції Butterfly Network (BFLY)

На другому місці — Butterfly Network (NYSE: BFLY), компанія, яка прагне «демократизувати медичну візуалізацію», зробивши її доступною для всіх, і розробила портативну технологію УЗД на чипі. Її акції коштували, станом на 5 вересня, $1,51 (тижневе зростання становило 56,27%, а за останній місяць — 49,50%).

Ціна акцій Butterfly Network (BFLY)

Ціна акцій Butterfly Network (BFLY) Фото: Google Finance

Тим часом Ларрі Роббінс, член ради директорів Butterfly Network, нещодавно купив 1 676 869 акцій BFLY, заплативши за них трохи більше $1,68 млн. Хоча він є єдиним нещодавнім інсайдерським трейдером, який здійснив «інформативну покупку» акцій BFLY, його покупки ілюструють його тверду впевненість у їхньому майбутньому.

Нагадаємо, що проведення власних досліджень — критично важливе при інвестуванні, оскільки тенденції на фондовому ринку можуть стрімко змінюватися.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
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