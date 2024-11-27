Mastercard Foundation виходить на ринок вторинних приватних інвестицій

Протягом майже 20 років фонд Mastercard Foundation був одним з найуспішніших інвесторів у світі, володіючи лише однією акцією: Mastercard Inc. Тепер він отримав новий мандат — зменшити частку цього пакета акцій, що оцінюється приблизно в $50 млрд, і диверсифікувати її в низку активів

Це означає заснування підрозділу з управління капіталом і залучення талантів з найбільших пенсійних планів Канади. Зараз компанія Mastercard Foundation Asset Management Corp. (MFAM) купує частки приватного капіталу зі знижкою.

Правління пенсійного плану Eastman Kodak Co. погодилося продати частки приватного капіталу та інші неліквідні активи вартістю $764,4 млн фонду Mastercard Foundation за $550,6 млн. Очікується, що продаж буде завершено до кінця року.

До ради директорів MFAM входять відомі канадські фінансисти, зокрема Лінн Паттерсон, колишній заступник голови Банку Канади, та Джим Ліч, який понад шість років був головним виконавчим директором Пенсійного плану вчителів провінції Онтаріо, доки не пішов на пенсію близько десяти років тому.

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Головним інвестиційним директором компанії з управління активами став Джон Баркер, який до цього більше десяти років обіймав цю посаду в системі охорони здоров’я Mass General Brigham. До цього він був керуючим директором в Harvard Management Co.

MFAM, що базується в Торонто, розширює свою команду, залучаючи співробітників з OTPP та інших канадських пенсійних планів. Серед її керівників — головний технічний директор Ден Хоул та Даніло Сімонеллі, який обійняв посаду виконавчого директора після майже 20 років роботи в Ontario Teachers.

MFAM наразі є найбільшим акціонером Mastercard з часткою близько 10%. У планах диверсифікувати портфель протягом наступних семи років, вивільняючи від 13% до 15% акцій Mastercard щороку. Спочатку MFAM буде співпрацювати зі сторонніми менеджерами, перш ніж розглядати прямі інвестиції.

Акції, подаровані фонду під час первинного публічного розміщення акцій Mastercard у 2006 році, з тих пір зросли більш ніж на 13 000%, що зробило компанію одним з найкращих показників серед S&P 500 за цей період.

Нагадаємо, що Mastercard запускає сервіс для спрощення платежів через цифрові гаманці. Глобальна платіжна система Mastercard представила новий сервіс Pay Local, покликаний спростити оплату картками для споживачів, які використовують місцеві цифрові гаманці.

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За матеріалами: Bloomberg.